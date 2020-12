El futuro de la línea del Miño: solo trenes de mercancías y de media distancia

0

La línea del Miño forma parte del trazado cardinal del corredor atlántico transeuropeo de mercancías a su paso por Galicia. El recorrido entre Ourense y Vigo está integrado en el eje ferroviario subcantábrico que, pasando por León, llega a Monforte para después conectar con la capital ourensana. Este trazado recibirá en los próximos años importantes ayudas europeas para hacerlo interoperable, esto es, adaptarlo a las características comunes de circulación que tendrán los corredores transeuropeos, independientemente del país europeo por el que circulen los trenes.

Estas inversiones tendrán su momento culminante en el período 2022-2025 y, aunque supondrán una mejora importante de la línea, los tráficos de alta velocidad estarán segregados, entre otras razones porque las obras obligarán a realizar cortes temporales de la línea. Está claro que en ese momento la única opción para los viajeros vigueses será ir a Madrid o incluso a Barcelona vía Santiago, utilizando el baipás que ya está construido para no tener que parar en Compostela. Y será así porque para entonces tampoco estará construido el acceso directo de alta velocidad a Vigo y Pontevedra por Cerdedo, que lleva 18 años en fase de estudios, sin visos de que salga de esa fase próximamente.

La estrategia ferroviaria española, con la construcción de los grandes corredores para el AVE, consiste en segregar los tráficos de mercancías de los de viajeros de larga distancia. Se asegura así la disponibilidad de la infraestructura para los gestores logísticos, que hasta ahora solían utilizar surcos nocturnos para no interferir con los trenes de viajeros. Esta ecuación, lógicamente, no es extensible a los trayectos de media distancia. Desde Ourense a Guillarei, y después en dirección norte hacia Redondela y Vigo, hay relevantes poblaciones que deben estar comunicadas, por lo que el tráfico de trenes mercantes se compaginará con los de media distancia.

Este es el escenario de futuro para una línea decimonónica en la que antes habrá que garantizar la seguridad para evitar los desprendimientos, pues en su momento -en la segunda mitad del siglo XIX- se optó por un presupuesto muy ajustado, que dio lugar a unos desmontes muy verticales. Ahora, muchos años después, se está pagando esta decisión, con desprendimientos como el que se produjo el pasado viernes en la estación de Frieira (Crecente).

En relación con el corredor atlántico, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, pidió ayer en la Conferencia Nacional de Transportes «pasos concretos» para el desarrollo de esta infraestructura en Galicia y un justo reparto de los fondos, al tiempo que reclamó avances en la salida sur de Vigo y en el acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña.

Feijoo: «Non imos ter AVE no ano 2021»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer tras una reunión con el titular de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que, pese a los compromisos adquiridos por el Gobierno central que sitúa la puesta en servicio de la línea de alta velocidad en el segundo semestre del próximo año, Galicia no va a tener AVE en el 2021. En este encuentro institucional, Feijoo explicó que repasó con Baltar la situación de las infraestructuras más relevantes para la provincia y situó en primer término la conexión de alta velocidad ferroviaria con Madrid. «A chegada do AVE é fundamental para Ourense e Galicia. Estivemos repasando a situación das obras e trasladeille a Baltar os informes cos que está a traballar a Dirección Xeral de Transportes e a Consellería de Infraestruturas que acreditan outro novo retraso na conectividade Madrid-Galicia. Un novo retraso que, xa anticipo, e é bo non enganar a ninguén, significa que non imos ter tren de alta velocidade no ano 2021». Esto significa, según la Xunta, «que pasará o ano santo e Galicia non terá un tren de alta velocidade que a conecte con Madrid», informa Juan Capeáns.

El presidente gallego también se refirió a la mejora de la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, en la que, recordó, existía un protocolo firmado por Íñigo de la Serna, el último ministro de Fomento del Gobierno de Rajoy, que fijaba el fin de esta reforma en el 2021. «Lamentablemente, dado que aínda non empezaron as obras», considera que esta conexión se retrasa hasta el 2024.

El ADIF mantiene la fecha de hoy para terminar de repararlo

Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informaron de que la previsión de finalizar hoy la reparación del desprendimiento ocurrido en la estación de Frieira (Crecente) se mantiene, a pesar de las dificultades que supone el gran socavón abierto en las vías y de las fuertes lluvias durante la madrugada de ayer. Los trabajos en la zona afectada se llevaron a cabo también por la noche para restablecer la circulación ferroviaria.