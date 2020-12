Universitarios gallegos que concluyen sus estudios con un diez: «O 9,5 é traballo duro e o 0,5 pode ser un pouco de sorte»

0

La Voz de Galicia montse garcía

santiago / la voz 14/12/2020 20:57 h

Juan Manuel Lorenzo Naveiro, alumno de la Facultade de Matemáticas en la Universidade de Santiago, es uno de los siete gallegos que completó sus estudios de grado en el curso 2018/19 con un diez en su expediente. Ayer recibió de manos del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y del rector de la USC, Antonio López, el reconocimiento como uno de los galardonados con los Premios de Excelencia Académica de Grado convocados por la Xunta con la finalidad de «destacar aos centos de mozos que traballan, que se esforzan, que se motivan», dijo Rodríguez. Fueron 396 universitarios los que obtuvieron esta distinción después de alcanzar una nota media superior a ocho -185 de ellos subieron del nueve-.

«Non me considero unha singularidade neste sistema. Vexo que hai moita xente, polo menos na miña facultade, que podería estar aquí no meu lugar. Quero considerarme un representante do que foi posible grazas ao esforzo de todo o persoal da facultade e a universidade», afirmó Juan Manuel Lorenzo, que ahora continúa con sus estudios de doctorado. ¿El secreto para completar con un 10 el expediente? «O 95 % é traballo duro, e despois está ir pillando as cousas que che veñan, ter un bo día... Un 9,5 sácase co esforzo, e o 0,5 pode ser un pouco de sorte», afirmó.

La decana de Matemáticas, Elena Vázquez, dijo que el resultado no es casualidad: «Vino moitas horas estudando e compartindo cos seus compañeiros». En la USC también completó con un diez sus estudios de Maxisterio en Educación Primaria María Allegue, pero no pudo recoger el premio al estar en Irlanda. El rector de la USC calificó a estos alumnos como «exemplo máximo do aproveitamento» de los estudios.

De los 396 distinguidos este año con el Premio de Excelencia Académica, el 64 % fueron mujeres. Por universidades, el 39,9 % son de la USC, el 33,8 % de la UVigo y el 26,3 de la UDC.