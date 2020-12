Indemnización de 180.000 euros a la familia de un viveirense que falleció tras no realizarle una ecografía

0

Viveiro / La Voz 13/12/2020 05:00 h

Una ecografía podría haber contribuido decisivamente a evitar la muerte del paciente, un vecino de Viveiro, pero no se le hizo durante los cuatro años en los que se trató la enfermedad de la que falleció. Es la conclusión de la sentencia del juzgado de primera instancia número 42 de Madrid, en la que se condena a la compañía aseguradora del Sergas por una mala praxis de los facultativos. El magistrado falla indemnizar a la familia del fallecido con 122.704 euros más los intereses, de lo que resulta una cantidad que ronda los 180.000 euros, según el abogado de la parte demandante, Cipriano Castreje.

El magistrado estima que hubo un retraso de diagnóstico de la verdadera enfermedad que sufría el paciente, una ateromatosa que ocluía el flujo de las arterias. La clave está en una ecografía que había sido recomendada por los radiólogos del hospital de Burela al observar en una resonancia magnética problemas de tipo vascular que podían hacer pensar que los dolores que sufría el paciente no eran de origen traumatológico. También el médico de atención primaria, a la vista de las pruebas y del estado del paciente, pidió una ecografía abdominal que no se practicó. En la sentencia se concluye que en el hospital no se llevó a cabo un examen oportuno de las pruebas efectuadas, lo que junto con las no realizadas, contribuyó a que no se descartase la patología de origen isquémico que, finalmente, le costó la vida al paciente tras ser trasladado al Hospital de Santiago.

El Sergas declinó pronunciarse sobre el fallo, que no es firme, porque no valora sentencias.