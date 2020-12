Facenda autocorrige la ley de presupuestos por aclarar los fondos a entidades locales

0

A la espera de que las enmiendas parciales que presenten los grupos parlamentarios a la futura ley de presupuestos de la Xunta para 2021 -el PSOE viene de anunciarlas- y la ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento, la Consellería de Facenda se ha autocorregido el texto que será sometido a debate en unos diez días y para el que ya están presentadas sendas enmiendas a la totalidad por parte de BNG y PSdeG.

Pero ya antes de este trámite, la Consellería de Facenda ha hecho, por su parte, un cambio técnico que viene a aclarar la cuantía de sendos fondos destinados a la las entidades locales. De este modo, el montante total de los créditos que se asignan a las corporaciones locales, derivados de la participación del Fondo de Cooperación Local y de la suscripción de convenios y de la concesión de subvenciones asciende a 407.681.096 euros, como se aclara en la corrección, pese a que en el articulado (56) había una diferencia de seis millones de euros con respecto al anexo.

Lo mismo ha ocurrido en el caso de, artículo 58 del texto. Así, las transferencias a las entidades locales de Galicia derivadas de la suscripción de convenios o de la concesión de subvenciones suman 280.623.186 euros y no unos 14 millones menos, como aparecía inicialmente.

Por su parte, las transferencias directas a las corporaciones locales descienden un 6,4%, hasta los 127,1 millones de euros, en los presupuestos de la Xunta para 2021.

Enmiendas de BNG y PSdeG

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad concluyó el pasado viernes. Tanto BNG como PSdeG piden la devolución del proyecto legislativo a la Xunta.

«O proxecto de orzamentos para o ano 2021 non está á altura do reto político, social e económico que representa ocovid-19», señala el BNG en su exposición de motivos de la enmienda de totalidad, en la que apunta la necesidad de «máis autogoberno»: «amosa as consecuencias da falta de soberanía da relación económica co Estado».

Por su parte, los socialistas, que también han presentado enmienda a la totalidad, ya han avanzado que en las parciales (toda vez que el proyecto legislativo pasará el primer paso con la mayoría absoluta del PPdeG), pretenden recaudar 200 millones de euros más y destinar 390 millones de euros más a políticas sociales.

La presentación de enmiendas parciales concluye el 21 de diciembre y el debate de totalidad y de enmiendas de devolución tendrá lugar ese mismo día, en la semana de Navidad, en la que también habrá pleno ordinario. Los presupuestos está previsto que estén aprobados de forma definitiva para entrar en vigor en febrero.