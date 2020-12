La Diputación de León arreglará la carretera para llegar al pueblo que pidió pertenecer a Galicia

Los vecinos de Fuente de Oliva, en Balboa, en la frontera con Lugo, solicitan formalmente el ingreso del pueblo en la provincia vecina ante la falta de inversiones «e porque pensamos e vivimos comos os galegos»

En la aldea de Fuente de Oliva, o Fontedoliva como dicen sus vecinos, están hartos. «Estamos fartos que desde Valladolid non nos entendan, non son afíns á nosa maneira de pensar e de vivir», explica el pedáneo (figura similar al alcalde), Fernando Cerezales. Los dueños de las cinco casas que tiene la aldea, perteneciente al municipio de Balboa, ya no quieren ser de León. Ven tan cerca Galicia, a menos de un kilómetro en línea recta está el municipio lucense de Cervantes, que les parece más lógico integrarse en esa otra comunidad: «Somos galegos, pensamos en galego, falamos en galego e vivimos como os galegos».

