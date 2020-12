La Xunta, sobre el futuro del pazo de Meirás: «Non queremos ocultar nada sobre Franco»

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 11/12/2020 14:15 h

«Temos que dicir a verdade, dende o principio ata o fin sobre a historia do pazo de Meirás». El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, quiso despejar cualquier duda sobre la postura que la Xunta mantendrá al explicar lo que ocurrió en el pazo durante los años de la dictadura de Francisco Franco. Al presentar las bases del plan de usos que la Xunta está diseñando para el pazo, el conselleiro explicó que hay que tener una cierta deferencia hacia Emilia Pardo Bazán, como la persona que ideó el inmueble de Meirás, «pero iso non quere dicir en ningún momento que se intente ocultar, tapar ou branquear nada, que quede moi claro». Añadió que de lo que se trata de es de poner en un plano superior «a democracia frente á ditadura de Franco. E iso non significa esconder, nin tapar nin branquear».

El conselleiro de Cultura explicó que la idea es que esos usos pivoten sobre la figura de Emilia Pardo Bazán y la memoria democrática tras el franquismo. En la sede de la real Academia Galega, que también fue residencia de la escritora en A Coruña, repasó el proceso de recuperación de este bien, para el que la Xunta piensa en un plan museológico, un centro de creación cultural, así como de emprendimiento e investigación para el fomento de la igualdad, y un jardín de la libertad destinado a la memoria a modo de recuerdo y reparación de los represaliados por el franquismo. Rodríguez dijo que ese plan de usos es un «reto que está vivo, non pechado, é un punto de partida» para evolucionar con entidades sociales y el resto de las Administraciones implicadas en el futuro del pazo.

Román Rodríguez considera que es de justicia que el pazo recupere «a esencia truncada polo franquismo e se convirta nun faro de igualdade de Galicia, de España e de Europa, e tamén nun faro de da cultura e da democracia, sen esquecer en ningún momento a súa historia como residencia do ditador».