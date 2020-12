«Los Franco nunca se llegaron a imaginar que la sociedad les iba a pedir cuentas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia manuel varela

Redacción / La Voz 11/12/2020 22:06 h

El periodista Mariano Sánchez Soler (Alicante, 1954) lleva décadas investigando la figura del dictador y su entorno. En Los ricos de Franco (Roca Editorial, 2020) pone el foco sobre las familias que prosperaron durante el régimen y perpetuaron sus fortunas tras el franquismo.

—¿Por qué hubo que esperar más de 40 años para la devolución del pazo?

—En la Transición hubo muchos pactos, y uno de ellos fue no molestar el pasado franquista de nadie y a la gente que estuvo vinculada al régimen. A los Franco no se les molestó tras la muerte del dictador, entre otras cosas, porque ellos presidían los actos de la Plaza de Oriente. En mi opinión, la devolución no hubiese sido imposible sin la movilización de los sectores conservacionistas del patrimonio gallego y las asociaciones que protestaron de forma concreta por el pazo.

—Hay casi 700 bienes inventariados en Meirás. ¿Le sorprende el pastiche de escudos heráldicos y otros elementos históricos?

—Son fruto del amor y adoración que sentía Franco por la aristocracia. Eso sí, aquí se ha hecho un inventario, pero habrá que ver de dónde procede cada cosa. Patrimonio Nacional deberá mirar en sus archivos y ubicar los orígenes de cada objeto, cómo han llegado hasta ahí. Por ejemplo, la pila bautismal de Muxía no habría tenido ninguna repercusión si no hubiese una protesta para que fuese devuelta. Este es un caso ejemplar de cómo funcionaban las cosas: Carmen Polo se encaprichaba con algo y le era regalado a un dictador que tenía un poder total.

—Nadie se lo negaba.

—Y no solo eso, sino que quienes ocupaban los poderes públicos que dependían directamente del dictador corrían peligro de perder su posición. Son cargos públicos puestos a dedo por el franquismo.

—¿Qué ocurre con los regalos que hicieron al dictador?

—Es algo que no se ha investigado, archivos que están escondidos o son inaccesibles por la ley. Lo normal es que esos regalos, toda esa heráldica, fuesen regalados por ellos. Personas que querían medrar. Para mi lo más sencillo es buscar en los archivos históricos del Patrimonio Nacional, cuyo presidente era, al mismo tiempo, el jefe de la Casa Civil de Franco. Utilizaba el patrimonio nacional como lo hacía un monarca absolutista, totalmente a su disposición. Tras su muerte, el pazo estuvo abandonado casi 40 años, solo abrió para eventos como bodas veraniegas. Hubo dos incendios, ambos por cortocircuitos cuando el suministro eléctrico estaba cortado. El fuego destrozó muchos libros de la biblioteca de Pardo Bazán, pero también muchos otros objetos se estropearon por dejarse amontonados en la puerta, a la intemperie.

—¿Cree que la familia llegó a temer esta devolución?

—Se querellaron contra los visitantes o contra televisiones que hablaban de ellos, han sido muy beligerantes con temas que no tienen recorrido. Ellos nunca creyeron que la sociedad iba a pasarles cuentas, nunca se imaginaron que la Justicia iría para adelante. Viven con el sueño franquista de que Franco creó la clase media española y nos liberó de las hordas comunistas que iban a arrasarlo todo. Llevan viviendo 40 años al margen de la sociedad.

—La devolución de Meirás es un símbolo, pero en Los ricos de los Franco habla de fortunas forjadas en esa época y que aún perduran.

—Cuento el origen de las fortunas, el apoyo de determinados banqueros ya en Burgos durante la Guerra Civil a cambio de esa concentración económica que significa el Consejo Nacional Bancario. O el control de los sectores energéticos clave por parte de una familias. Todo ese desarrollo, hasta el día de hoy, se perpetúa. Pero abandonaron el barco, con buen criterio. No apoyaron la nostalgia de la dictadura ni a la familia en su deseo de perpetuar el régimen. Se pasaron a la democracia. Todos aquellos que formaron parte de la dictadura franquista -banqueros, procuradores en cortes, ministros que entraban y salían, directores generales- siguen funcionando. Esa oligarquía se creó en el franquismo, cuando se hablaba de que 200 familias manejaban todo, en plan metafórico, pero no estaban tan desencaminados.

—¿El clan del Pardo, como define a la familia de Franco, se sintió abandonada por ellos?

—Soplaban otros vientos. Mientras los vientos de la dictadura les benefició, ahí estaban. Una vez muerto Franco, ya se fueron. Pero llevaban años así, desde la primera tromboflebitis que sufrió el dictador.

—Otro duro golpe para ellos fue la exhumación de Franco, hace apenas un año.

—El tiempo ha cambiado muchas cosas. Para una democracia normal es insólito que el Estado invierta un millón de euros en mantener el Valle de los Caídos, con sus 22 monjes benedictinos cuya única función es la exaltación en misas a los caídos por la patria y una fosa donde la gente fue llevada allí aleatoriamente. Se van ajustando las cuentas 45 años después porque hay una generación sensible a esto, nacida en los setenta y ochenta, que ya no tiene miedo al dictador. Hay una nueva sensibilidad por todos lados y una necesidad de regular eso.

—Y aún está la Casa Cornide. ¿Es el último elemento que queda por recuperar?

—Ahí hay que investigar cómo se hizo la subasta y el papeleo posterior. Solo fueron dos personas que estaban de acuerdo entre ellas y la compraron por un precio inferior al que estaba tasado. El Ayuntamiento lo consintió pero, en el año 1962, uno se puede imaginar. El expolio, el regalito, viene envenenado. Se puede llegar a concluir que fue fraudulento porque nadie se enteró de la subasta. Lo único que argumentó Barrié es que a la señora Polo le gustaba esa casa. En el registro habrá que ver si se puso a nombre de Franco, caudillo de España, o Francisco Franco Bahamonte nacido en Ferrol. Este el único caso, el último, porque el resto son más alambicados. La otra gran propiedad es Valdefuentes, pero eso es una sociedad anónima creada para gestionar una serie de terrenos para que Franco cazase. No es una donación por caudillo de España, como sí podría haber sido en la Casa Cornide.