Daniel Cebreiro: «La caza no solo es matar»

La Voz de Galicia jorge casanova

11/12/2020 05:00 h

Donde pone el ojo pone la bala. Más o menos. Daniel Cebreiro (Negreira, 1979) es campeón gallego de recorrido de caza, aunque él prefiere la parte lúdica a la deportiva. Se le escapa la pasión mientras habla de lances y perros, más que cuando se refiere a los disparos. Y no se engaña: se da cuenta de que el suyo es un mundo que se acaba.

-¿Ha seguido cazando durante estos meses de restricciones?

-Sí, gracias a la Federación Galega de Caza, que estableció varios protocolos. En el monte se entrena para futuras competiciones. En el anterior confinamiento no se pudo cazar. Ni competir.

-Usted es campeón exactamente de...

-Yo ante todo soy cazador. Desde hace unos doce años, por mejorar la puntería empecé con el tiro deportivo haciendo una modalidad que se llama recorrido de caza y otra llamada compak sporting [en ambas se dispara contra platos de arcilla].

-Así que su especialidad es la puntería.

-Mi especialidad es cazar. Salir al campo a disfrutar del entorno, de los perros, de los amigos. Quien no entiende el mundo de la caza piensa que es llegar al monte, encontrar un animal y matarlo. Pero es más que eso. Hay mucho trabajo antes e incluso hay muchas veces que no se abate nada.

-¿Desde cuando caza?

-Más o menos, desde que tenía 10 o 12 años. Siempre quería ir con mi tío al campo y se puede decir que siempre estuve entre cazadores. En cuanto tuve permiso de armas, a los 16, siempre salí al monte con la escopeta y con mi perro.

-¿Caza de todo?

-Lo que más me gusta cazar es perdiz y becada. En alta montaña es muy bonito.

-Pero perdices hay pocas, ¿no?

-Bueno, en la sierra alguna hay. Para pasarlo bien... Mire, el cazador es conservacionista. Hay lo que cría el monte y si un año no cría bien, tienes que aguantar el dedo y no disparar.

-Este año se habrá cazado menos.

-En Galicia pudimos ir de caza, pero en Castilla y León nos tienen castigados. Solo hemos podido ir un par de veces.

-¿Cuantos perros tiene?

-Cinco setter inglés. Los voy alternando.

-¿Y escopetas?

-Pues un par de ellas para tiro deportivo y otro par para la caza. Básicamente uso una para cada cosa. Las de competición son más robustas porque disparan muchos tiros. La de caza es más ligera

-Una afición de capa caída.

-Está claro. No tengo ningún informe que lo corrobore, pero sí que es cierto que mis compañeros son gente mayor. Gente joven se ve poca. En el rural hay cada vez menos gente joven, están en la ciudad. Y en la ciudad no atrae tanto eso de ser cazador. Yo tengo amigos de ciudad que, cuando los he llevado por primera vez, han quedado encantados.

-Y además tiene mala prensa. Presumir de cazar es algo que ya no queda tan bien.

-Sí. El tema de los animalistas está muy presente. Y no entiendo por qué. La caza es un deporte federado como el fútbol o el baloncesto. Tenemos nuestros permisos y no entiendo por qué se le da tanta cera. Hay animalistas que ven un pollo muerto y creen que salió de la nevera del supermercado. La caza no solo es matar, es disfrutar del lance previo. Muchas veces vas al monte y no traes presa para casa,

-¿Qué le diría a un animalista?

-Que si yo no me meto con ellos, no sé por qué ellos se tienen que meter conmigo.

-¿También va al jabalí?

-Sí. Hace más de veinte años que voy.

-Ese bicho sí que da respeto.

-Bueno, es algo cotidiano. Produce más adrenalina cuando se acerca mucho o cuando te encuentras con un bicho grande que no quiere salir del monte y embiste. En la mayoría de los casos, el jabalí se va antes de que tú los veas.

-¿Lleva la cuenta de los que ha abatido?

-No. Como le dije, lo que más me gusta es el lance.

-¿Tiene hijos?

-Sí, uno de 4 años.

-Ese sí que será cazador.

-Bueno, no depende de mí, pero espero que lo sea. Siempre quiere venir conmigo y con los perros.

-¿Recuerda alguna jornada de caza especialmente satisfactoria?

-Uf. Estaríamos hablando durante días y escribiría varios libros.

-Cazadores y pescadores suelen ser dados a la exageración.

-Siempre hay ese mito, pero no hay necesidad. Conozco pescadores que sueltan todo lo que pescan.

-¿Sabe cocinar lo que caza?

-Mi profesión es la hostelería y no se me da mal o eso dicen mis amigos. Comer, lo comen.

-¿Celta o Dépor?

-Del Compos. Me quedo en el medio.

-¿Cómo se definiría en poca palabras?

-Mis amigos dicen que soy muy inquieto y nervioso. En el tiro, no

-Aparte de la caza, ¿qué le gusta hacer?

-La caza y la competición absorben mucho. También me gusta estar con mi familia. Y salir a correr o en bici.

-Dígame una canción.

-Uy, no soy mucho de música. Y eso que mi padre era muy aficionado. Pero yo no.

-Venga, dígame alguna.

-No sé, ponga la que quiera.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Ser feliz. ¿Cómo se consigue? Con una vida estable, un trabajo estable, una familia estable. Para mí eso es suficiente.