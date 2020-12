La ministra Montero apunta que el decreto que frenará los desahucios se centrará en los impagos de alquiler

0

El Gobierno central no trató ayer finalmente en el Consejo de Ministros, ni tiene ultimado aún, el decreto que prolongará la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables, y que según avanzó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dará cobertura a quienes no tengan alternativa habitacional. Dicho anuncio encendió las alarmas de los colectivos afectados por las okupaciones ilegales al entender que el futuro decreto dará cobertura legal a la usurpación de viviendas.

Pese a que el vicepresidente no discriminó los tipos de casos que podrán eludir hasta mayo próximo los desahucios a causa de la crisis abierta por la pandemia del coronavirus, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó ayer textualmente en la comparecencia posterior al consejo de ministros que «se está trabajando en el decreto que prolongará la suspensión de los lanzamientos a quienes no puedan pagar el alquiler», dijo enfocando la motivación de la nueva normativa singularmente en los casos de arrendamiento de viviendas y no en otros como los generados por okupaciones ilegales.

Los colectivos de afectados por los okupas advierten que aun así se daría respaldo a quienes se han hecho con el control de un inmueble sin permiso de sus propietarios, dado que serviría con presentar un contrato falso para poner en marcha un proceso judicial que tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Interior habían tratado de agilizar impulsando el desalojo como medida cautelar antes de que se resolviese el caso en los juzgados.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se comprometió la semana pasada a llevar el decreto al Consejo antes de que concluya el año, aunque la portavoz del Ejecutivo indicó ayer que se verá en próximas reuniones, sin especificar más.