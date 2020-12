Feijoo a Pontón: «Se ten que romper as alianzas co PSOE, fágao, pero non as pague conmigo»

Se ten que romper as alianzas co PSOE, fágao, pero non as pague conmigo

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 10/12/2020 13:18 h

La grieta en las relaciones entre PSOE y BNG provocada con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que reservaron a los nacionalistas gallegos el papel de convidado de piedra, desató en los últimos días un incesante cruce de reproches entre dos antiguos aliados que gobiernan juntos en decenas de instituciones. Y la polémica se coló este jueves en la sesión de control del Parlamento, donde Ana Pontón tendió la mano a Feijoo para hacer «unha fronte común» con el fin de gestionar desde Galicia los fondos para la reactivación que llegará de Europa. «Unha fronte común contra o PSOE?», observó Feijoo sin querer morder en anzuelo, antes de animar a Pontón a romper sus alianzas con los socialistas para poder defender Galicia.

La líder del Bloque se plantó ante la Cámara con tono comedido para buscar la concertación con el PP. «Podía criticar a súa falta de liderado na estratexia para os fondos Next Generation, pero non o vou a facer», le soltó a Feijoo. Y de inmediato le tendió la mano para impedir que se imponga una «centralización» en la gestión de los fondos europeos, pues cree que Galicia saldría perdiendo. «Hai que rachar co círculo vicioso da discriminación e do centralismo», propuso Pontón, llamando al líder del PPdeG a formar un frente común para lograr estos propósitos.

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que en los últimos días disparó con lanzallamas contra el BNG por no votar a favor de los presupuestos, observó desde su escaño el careo Pontón-Feijoo sin poder intervenir. No obstante, al presidente de la Xunta no se le pasó por alto que lo que estaba planteado en realidad la dirigente nacionalista era un frente común contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a cuya investidura contribuyó el BNG con su voto. Feijoo se le recordó una vez más, con ánimo de culpar al Bloque de que Galicia disponga ahora de la inversión del Estado más baja en 15 años.

Ana Pontón reaccionó airada al desdén del jefe del Ejecutivo y lo acusó de practicar un «politiqueo de pouca monta». No solo elevó el tono contra la gestión del PP, sino que insistió en su demanda de que el Estado ponga en manos de las comunidades la gestión directa de los fondos europeos, pues discrepa que se reparten en función de proyectos, y no territorios, desde la ventanilla única instalada en la Moncloa.

«Non é politiqueo de pouca monta recordar que o PSOE goberna con vostedes nas institucións», se defendió Feijoo ante Pontón, antes de desechar el frente común que le planteaba. A diferencia del BNG, el líder del PPdeG reivindicó la legitimidad de los Estados miembros, y no de las regiones, para negociar el reparto de fondos europeos en Bruselas, y a la líder nacionalista le recomendó lo siguiente: «Se ten que romper as alianzas co PSOE, fágao, pero non as pague conmigo».

Y es que Feijoo reprochó al Bloque que practique con el PSOE el «ni contigo ni sin ti», no apoyando sus presupuestos, pero sí sosteniendo los gobiernos socialistas. «Pero si gobernan tan ricamente, e saen desta sala e xúntanse para seguir gobernando», siguió tirando del hilo el mandatario gallego, ante de sugerir que si el BNG de verdad quiere contribuir a la reactivación económica y social de Galicia que lo haga con propuestas en la comisión habilitada en el Parlamento para ese fin.