Carmen Calvo: «Meirás contará la verdad del paso de Franco por allí pero, sobre todo, reivindicará a Emilia Pardo Bazán»

La Voz de Galicia J. M. Pan

redacción / la voz 09/12/2020 22:13 h

¿Cuál será el futuro del pazo de Meirás? Eso se ha empezado a debatir este miércoles en A Coruña en la primera reunión de alto nivel sobre los usos futuros del pazo, que fue convocada en A Coruña por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Al encuentro asistieron los máximos representantes de las Administraciones implicadas en el futuro del pazo: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y los alcaldes de A Coruña, Inés Rey, y de Sada, Benito Portela, regidor del municipio en el que se ubica la parroquia de Meirás.

La vicepresidenta del Gobierno dijo que estamos a las puertas de «un día que va a significar mucho para Galicia y para el resto de España». Dijo que mañana, jueves, vamos a recibir las llaves del pazo «que fue residencia veraniega del dictador y donde se llegaron a celebrar consejos de ministros».

Calvo dijo que con su presencia quiso «acompañar a los miles de hombres y mujeres que desde Galicia y del resto de España han pretendido durante mucho tiempo que este pazo sea patrimonio de todos». Añadió que la reunión fue muy constructiva y que se han dado un plazo no superior a seis semanas para definir qué se hará en el pazo mientras la sentencia no sea firme. Pero aseguró que «debe ser un lugar de encuentro con la historia en el que se cuente la verdad de lo ocurrido con el dictador Franco y con una mirada propia de la memoria democrática. No puede ser de ninguna manera un lugar de recordatorio nostálgico del franquismo ni de su blanqueamiento».

«El pazo de Meirás -completó- contará la verdad del paso de Franco por allí, pero sobre todo, reivindicará la figura de Emilia Pardo Bazán».

Desde las Administraciones gallegas se ha pedido la transferencia del pazo. El presidente de la Xunta ya la pidió por la mañana argumentando que fueron los gallegos los que regalaron el pazo al dictador Franco y que la Xunta ya sabe lo que quiere hacer con Meirás. Feijoo dijo que «o pazo de Meirás foi lugar de veraneo de Franco, pero ao longo da súa historia foi moito máis. Queremos que o pazo volva aos galegos e se converta nun Faro da Igualdade que aproveite o legado de Pardo Bazán».