Los niños españoles de primaria se alejan de las medias de la OCDE

Los profesores reconocen que en Magisterio no aprendieron a enseñar la materia

A los alumnos de secundaria les cuesta entender las matemáticas y carecen de información suficiente sobre las ingenierías y sus salidas. Estas son las dos grandes conclusiones de El desafío de las vocaciones STEM, un informe realizado por DigitalES (empresas del sector tecnológico) y que presentó la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá. Este trabajo —realizado a partir de unas 2.200 respuestas dadas por alumnos de secundaria y universidad y profesores de todas las etapas—, pretende dar respuesta a por qué las vocaciones STEM (ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería) tienen tanto rechazo entre los universitarios españoles. Y las causas de la poca respuesta se pueden dividir en dos bloques: la dificultad académica (40%) y la falta de orientación y conocimiento (65%), en la que se incluyen los que no tienen claras las salidas profesionales de las ingenierías, aquellos que no saben qué elegir y los que no conocen a ningún ingeniero.

