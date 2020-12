La reconversión forzada de las viviendas turísticas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mónica p. vilar

redacción / la voz 08/12/2020 05:00 h

El sector turístico está siendo uno de los más golpeados por la pandemia. Tanto que incluso los segmentos que mejor han resistido el tirón empiezan a notarlo. Es el caso de las viviendas de uso turístico. Aunque tuvieron mejor temporada estival que hoteles y otras modalidades de alojamiento, debido a que los viajeros huyeron de los servicios comunes y buscaron más aislamiento, la caída de la demanda está provocando que algunas de estas viviendas vuelvan al mercado del alquiler tradicional.

Si en diciembre del 2019 había en Galicia 3.600 viviendas para arrendar, y en marzo (al comienzo de la crisis sanitaria) esa cifra había bajado a 3.200, los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) para este mes de diciembre sitúan el stock de vivienda alquilable en 4.750 viviendas, nutrido en buena medida por ese retorno de casas y pisos que se habían orientado al sector turístico.

«El gran impacto ha venido en este último cuatrimestre. Nadie esperaba una segunda ola de covid y las previsiones del sector de la vivienda vacacional no eran las que finalmente han sido. Eso ha provocado que a mucho propietario de vivienda turística no le haya quedado más remedio que derivar su vivienda hacia el alquiler tradicional porque necesita ingresos a fin de mes», argumenta Benito Iglesias, presidente de Fegein. El trasvase, dice, se ha dado sobre todo entre propietarios con más de una vivienda dedicada al uso turístico: «Quien tiene una sola vivienda vacacional es más fácil que la deje en ese mercado, pero quien tiene dos o más, reorienta al menos alguna», explica. Y abunda que los propietarios más afectados han sido quienes en los últimos años invirtieron en adquirir inmuebles para destinarlos a uso vacacional. «Muchos se hipotecaron y tienen que hacer frente a los gastos, y como la caída de la demanda de vivienda vacacional ha sido muy fuerte, no les queda más remedio que reorientar», señala.

Dar una cifra exacta de cuantas viviendas turísticas están cambiando de orientación es complejo, pero Fegein estima que entre un 20 y un 35 % del total están virando hacia el mercado del alquiler tradicional en este último trimestre del año. Los efectos ya se han notado en el aumento de vivienda disponible, pero también en los precios de los arrendamientos. «Estábamos en una espiral al alza trimestre tras trimestre, y ahora se han estancado, e incluso se están reduciendo levemente», dice Iglesias, refiriéndose a las siete ciudades gallegas y sus áreas de influencia.

Sin embargo, ese cambio de orientación de negocio no se deja sentir en el registro de viviendas de uso turístico (VUT). Al contrario, el listado oficial sigue creciendo, y este mes de diciembre ya supera la barrera de las 12.000. En concreto, hay 12.042 registradas, casi dos mil más que al inicio de la pandemia (en marzo había 10.141), que suman algo más de 64.000 plazas.

Iglesias considera que ambos fenómenos son compatibles. «Quienes pasan sus casas a alquiler tradicional no las sacan del registro de VUT. El papeleo que es necesario para incluirlas no es peccata minuta, y estar apuntado en él no impide alquilar la vivienda de manera tradicional», cuenta. De hecho, mantenerse en listado de Turismo permitiría al propietario dejar abiertas dos vías de rentabilizar la vivienda, en el mercado tradicional y en el vacacional.

Sin actividad en el puente y con la Navidad bajo mínimos, pero con reservas para julio

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) no han notado trasvase de viviendas desde el uso turístico al alquiler tradicional. «Al menos entre nuestros asociados no lo hemos visto, la mayoría siguen manteniendo sus viviendas como de uso turístico, y el registro de VUT ha crecido casi un 20 % durante la pandemia», apunta la presidenta de la asociación, Dulcinea Aguín, que también confirma que no es necesario abandonar el registro para ofrecer la casa o piso en el mercado del alquiler, sino que basta con modificar el período de disponibilidad de la vivienda y comunicarlo. «Pero las características que tiene un piso turístico no son las mismas que tiene un piso que se alquila todo el año, son completamente distintos en equipación, calidades...», insiste.

Aguín hace estas apreciaciones en unas fechas en las que el sector que representa debería estar disfrutando de días de máxima actividad por el puente de la Constitución. Pero «no hay puente», describe tajante. Las limitaciones de reunión y movilidad lo impiden. El anuncio la semana pasada de que Galicia se cerraría a entradas y salidas durante estos días festivos ni siquiera supuso un número importante de cancelaciones. «Ya había mucho escepticismo. Y se va mucho a las reservas de última hora, porque todo cambia de un día para otro», explica.

A la espera de esos cambios, las Navidades tampoco se presentan muy halagüeñas. Las limitaciones de número en las reuniones no animan a al alquiler de casas rurales de otros años. Sin embargo, lo que sí tienen ya son reservas para julio del 2021, en las ciudades y en otras zonas de Galicia, animadas quizás por las ganas de viajar y el recuerdo de un verano menos severo en casos y restricciones de lo que está siendo el otoño.