Ana Pontón: «Esta non é a nosa Constitución» 

redacción 06/12/2020 17:52 h

«Esta non é a nosa Constitución». La portavoz nacional del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, quiso dejar clara con esas palabras la postura de la formación nacionalista con respecto a la Carta Magna, un documento que, como añadió, «é un arma contra a diversidade, os dereitos e a propia existencia de Galiza como nación». Esas declaraciones son parte de la alocución realizada este domingo, dia de la Constitución, en el Panteón de Galegos Ilustres, un acto en el que estuvo acompañada por el diputado en el Congreso Néstor Rego, además de otros diputados de la formación en el Parlamento gallego. Fue en ese foro donde dijo que «o centralismo é un problema para os galegos e galegas porque xera un marco que produce asimetrías e desigualdades». Por eso abogó por un «futuro galego e republicano, de igualdade, xustiza social, desenvolvemento económico, emprego e dereitos para todas e todos».

También criticó que «PSOE, PP, Ciudadanos e VOX convertan a Constitución nunha reliquia á que hai que adorar». Y reforzó la idea de que a Constitución «blindou o Madrid do centrismo». En este sentido dijo que «Madrid é unha aspiradora que concentra e absorbe o investimento, as grandes empresas, o talento, os centros de decisión política, económica e financeira». Y dio el dato de que Madrid «é a cidade que máis axudas recibe da PAC, 9 de cada dez contratos estatais xestiónanse desde Madrid, o 60% da adxudicacións fanse a empresas con sede en Madrid e o 29% dos traballadores públicos estatais concéntranse nesta cidade, as sedes do poder político, xudicial ou financeiro concéntrase en Madrid. Isto non pasa en estados realmente descentralizados como Alemaña: Berlín é a capital política, Frankfourt, a económica, e Munich a xudicial».

También habló de los Presupuestos Generales del Estado. Dijo que eran peores que los del PP que, como subrayó, «xa discriminaban a Galiza e o propio PSOE cualificaba de raquíticos e da falta de peso político de Feijoo». Añadió además que «dous anos despois presentan unhas contas que baixan 104 millóns as inversións para Galiza mentres soben en Cataluña, Valencia ou Andalucía até un 57%».