El PSdeG redobla su ataque al BNG por no apoyar los presupuestos: «Usan argumentos mentireiros»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

05/12/2020 14:48 h

El PSdeG-PSOE redobló este sábado sus ataques al BNG por no apoyar los Presupuestos Generales del Estado, y lo hicieron tildando de «falaces e mentireiros» los argumentos que emplean los nacionalistas, que aducen que las cuentas discriminan a Galicia. El PSdeG no solo lo niega, sino que exhibe una larga lista de reproches: «Ningunha das cuestións máis relevantes que se asinaron nesta lexislatura contou co apoio do BNG», denunció Guillermo Meijón, coordinador de los socialistas gallegos en Madrid, que aludió al pacto para revalorizar las pensiones, a los acuerdos para la reconstrucción, la nueva ley educativa que derogará la Lomce o las propias cuentas para el 2021.

Meijón compareció en rueda de prensa junto al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, para volver a poner en valor lo «fundamentais» que van a ser las cuentas del Estado para el 2021, porque implican «o maior gasto social da historia» y porque contienen un incremento en las pensiones, a la vez que contribuirán a relanzas la economía. «Son uns orzamentos de corte expansivo e social», aseguró Caballero, que acusó al BNG de justificar con un argumento falaz y mentiroso su voto negativo.

Los socialistas defiende a capa y espada los presupuestos porque interpretan que son los que van a permitir que el AVE empiece a circular entre Galicia y Madrid, a la vez que implicará una rebaja histórica en los peajes de la autopista AP-9, un avance del que el líder de los socialistas gallegos borró tanto al PP como al BNG. «Cando o nacionalismo se pone detrás da pancarta do 'España nos roba', engana aos galegos», añadió Caballero, antes de lamentar que el Bloque decidiera posicionarse con el trío de la derechas de Colón.

Meijón fue incluso más allá en los reproches a la formación que lidera Ana Pontón. No solo tildó de «frivolidade» que el BNG presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos del PSOE y Podemos, sino que los señaló por ser la única fuerza progresista que en esta legislatura no apoyó ninguna decisión relevando del Gobierno bipartito de Pedro Sánchez. «Estamos tremendamente molestos coa actitude obstruccionista do BNG», abundó Meijón, por no ponerse del lado donde están todas las fuerzas de progreso.