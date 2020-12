Un informe encargado por Patrimonio Natural advertía hace un año de desprendimientos en las playa de As Catedrais

0

06/12/2020

«O retroceso global do acantilado na praia das Catedrais é un proceso lento no que, se non se realiza ningunha intervención de consolidación, o risco de caídas illadas de bloques medianos ou pequenos é considerable». Esa es una de las advertencias recogidas en un informe encargado en el 2018 por la dirección xeral de Patrimonio Natural después de un accidente mortal ocurrido en este arenal por el que cada año pasan unas 500.000 personas. El estudio, como avanzan desde la UDC, fue coordinado por el profesor de Geotecnia de la Escuela Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos, Luis Medina Rodríguez, pero en él participaron varios expertos, entre ellos profesores de las universidades de A Coruña, la Politécnica de Madrid y Cork .

Tras un minucioso trabajo de campo, el informe constató que la caída de pequeños bloques de pieddra era diaria, sobre todo durante o después de un temporal. Lo que ocurre, dicen los encargados del estudio, es que esos pequeños derrumbes pasan desapercibidos porque esos días no suele haber gente en la playa y las piedras son luego tapadas por la arena. Además, advierten de que el cambio climático también repercute en la degradación del monumento.

Aunque el informe permite que se mantenga el acceso al monumento, advierte de que deberían «sinalizarse as zonas e elementos considerados de risco alto e moi alto como en covas, furnas, arcos, corredores e algúns acantilados».

Además, propone un recorrido acondicionado en el borde del acantilado, aprovechando la pasarela existente. Esto permitiría ver la playa desde otra perspectiva y con mayor seguridad.