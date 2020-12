Veinte años de integración en Vilaboa

0

Pontevedra / La Voz 06/12/2020 05:00 h

Entre Arcade y Pontevedra, el municipio de Vilaboa destaca por ofrecer al visitante un enclave natural único y la particularidad de albergar una de las mayores comunidades marroquíes de Galicia.

Desde el año 2000, este concello de la comarca de Pontevedra ha sido el destino elegido por centenares de familias procedentes de Marruecos que buscaban asentarse en la comunidad gallega e iniciar una nueva vida. Y dos décadas es tiempo suficiente para comprobar cómo ha evolucionado su integración en este municipio.

Todo comenzó cuando un grupo de varios hombres que se dedicaban a la venta ambulante recaló en esta localidad. A partir de ahí, con el paso del tiempo, empezaron a traer a sus familias hasta que se instalaron de manera definitiva. La trabajadora social del ayuntamiento, Montse Carabelos, recuerda que por aquel entonces la Administración local decidió impulsar un programa de integración de la mano de la mediadora Gema Vilas Martínez y en la actualidad «se recogen sus frutos» .

Cambio de mentalidad

«Ao principio detectamos un importante problema de absentismo escolar, pois cada vez que coincidían a celebración dos seus grandes festexos, como son o Ramadán ou a festa do cordeiro, había unha desbandada das clases tremenda. Iso pouco a pouco foi mudando e hoxe é impensable que os rapaces falten a clase por ese motivo», analiza Carabelos.

Al margen de las dificultades económicas de muchas de estas familias, una de las barreras que se encontraron al llegar fue la idiomática. «Os homes como saían máis da casa aínda podían aprender algo de galego ou castelán, pero as mulleres estaban relegadas ao fogar e as crianzas non vían as canles de televisión de aquí, o cal se notaba moito», señala Carabelos.

A este respecto, la trabajadora social aprecia que en los últimos años hubo un cambio importante, sobre todo en cuanto al nivel de estudios de las mujeres: «Antes o perfil era o dunha muller do rural, con mentalidade conservadora e na maior parte dos casos analfabeta. Isto deu un xiro radical e na actualidade as mulleres que chegan traen unha base, teñen estudos, saben francés e están familiarizadas coa nosa grafía, ademais de que son moito máis abertas e participativas», comenta Montse Carabelos.

Prueba de ello son las jornadas de intercambio cultural en las que participan activamente, mostrando al resto de la comunidad sus principales tradiciones. Así, todos los años el CPI O Toural celebra la Festa das Culturas, en la que se comparten las especialidades culinarias más características de Marruecos, catas de té y sesiones para realizar tatuajes de henna.

La orientadora del centro plurilingüe de Vilaboa, Cristina González, pone en valor el papel fundamental que han jugado las mujeres en los últimos años a la hora de la escolarización de sus pequeños. Y es que, según explica, «son elas as que se preocupan de que estuden, as que fan o seguimento, porque entenden que a educación é un camiño cara a liberdade e cara un futuro mellor».

Referentes e inserción laboral

La venta ambulante continúa siendo, 20 años después, la principal fuente de ingresos para la comunidad marroquí instalada en Vilaboa, aunque en los últimos años se han logrado importantes avances en su inserción laboral y muchos trabajan por cuenta ajena en sectores como el de la construcción y el de la limpieza, entre otros.

A pesar de ello, estas economías continúan siendo de subsistencia, y Montse Carabelos pone de especial relevancia «o esforzo importante que están facendo estas familias no eido educativo, enviando aos rapaces a clases de reforzo».

La trabajadora social relaciona este cambio de actitud al hecho de que se empiezan a ver los frutos de la apuesta por la educación entre sus generaciones más jóvenes y que a día de hoy cuenta con referentes de éxito.

Es el caso de una joven que en la actualidad es cirujana y cursó sus estudios en el CIP Toural o el de la reciente galardonada con el premio extraordinario de la ESO al rendimiento académico, Sanaa Aboufaris.

Mucho esfuerzo y una mente brillante, la historia de superación de Sanaa Aboufaris

De origen humilde y nacida hace 16 años en Vilaboa, Sanaa Aboufaris se mostró «muy sorprendida» cuando recibió la noticia de que había obtenido uno de los premios extraordinarios de educación secundaria obligatoria al rendimiento académico del curso 2019/2020.

Esta joven cuenta que no se lo esperaba: «La verdad es que sí me esforcé mucho, porque estuve estudiando todos los días durante el verano, viendo sola las materias y dedicándole horas al estudio todos los días, pero me quedé muy sorprendida cuando me lo dijeron», relata Aboufaris.

Finalmente, todo este esfuerzo de una niña a la que todos coinciden en definir como «brillante», obtuvo su recompensa y muestra de ello es la alegría de su familia y la de sus compañeros del instituto.

Sanaa todavía tiene dudas sobre el camino que seguirá, pero tiene claro que a la hora de continuar con sus estudios se decantará por la rama de ciencias.

Reconocimiento merecido

El CPI Toural de Vilaboa, donde cursa sus estudios Sanaa, no pudo más que celebrar la noticia al conocerla, puesto que supone «todo un orgullo». Si bien es cierto que no es el único reconocimiento de este tipo que sus alumnos han conseguido, el hecho de que lo haya logrado Sanaa Aboufaris es doblemente especial para el colegio.

La actual directora del centro, Alicia González, impartió la asignatura de Matemáticas a esta joven hace dos cursos y cuenta que «Sanaa tenía muchas dificultades a la hora de manejarse con el ordenador, porque su familia no disponía de los mismos recursos que el resto». Sin embargo, gracias a su espíritu de sacrificio y esfuerzo, Aboufaris consiguió sacar sus estudios adelante y con unos excelentes resultados, los que le han valido el premio extraordinario al rendimiento académico.

«Es más su mérito que el nuestro, ya que es una niña absolutamente brillante y estamos seguros de que en cualquier otro centro habría obtenido los mismo resultados, pero nos satisface mucho que lo haya logrado aquí porque la suya es una auténtica historia de superación», dice González.

Asimismo, la directora del centro incide que el ejemplo de Sanaa sirve «para visibilizar que la enseñanza pública funciona y lo hace para todos los alumnos, al margen de sus circunstancias».