Guía para visitar la playa de As Catedrais con total seguridad

La Voz de Galicia josé alonso

ribadeo / la voz 04/12/2020 05:00 h

La playa de As Catedrais, en Ribadeo, mantiene intacto su atractivo todo el año, pero las aglomeraciones se producen en verano y Semana Santa, cuando el acceso se limita a 4.812 personas al día. El resto del año, el arenal permanece alejado del tumulto y permite una visita más íntima y pausada. La oportunidad puede ser el inminente puente festivo. Con el recuerdo aún latente de la muerte de una joven vallisoletana en el 2018 al ser golpeada por una piedra que se desgajó de una cueva, el pasado fin de semana un gran desprendimiento junto a uno de los icónicos arcos puso en evidencia la fragilidad de un escenario en permanente cambio y evolución por la erosión. Y el riesgo que puede suponer una visita si no se respetan unas normas básicas.

el acceso

Las primeras advertencias. As Catedrais es un monumento natural con un único acceso, unas escaleras que abocan al primer promontorio en cuya meseta se observa la huella de un gran desprendimiento en el 2013. Tras bajar a la arena, el visitante avanza hasta darse de bruces con un acantilado en cuya pared se ve taladrada la primera señal: una chapa metálica en la que se advierte del peligro de derrumbes. Es una constante. Antes de bajar, en unas vallas la Xunta ya se avisa, enumerando las normas y condiciones de acceso, con un esclarecedor mensaje para navegantes: «A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio non é responsable dos problemas que puidesen derivarse da súa estancia. O risco debe ser asumido pola persoa visitante baixo a súa responsabilidade».

el primer paso

Saltar las rocas. Al seguir avanzando el visitante se encuentra con las primeras grutas. En una de ellas fue donde se produjo el accidente mortal del 2018. En verano, cuando baja la marea, se cierran con cintas, pero el resto del año está expedito. No hay que entrar, bajo ninguna circunstancia. Después, siguiendo el itinerario hay que superar un paso entre las rocas. Es un obstáculo que a menudo hace que muchas personas mayores descarten seguir adelante. El lugar no se puede adaptar porque al ser As Catedrais un monumento natural no se pueden hacer obras.

camino de los arcos

Pendientes de la marea. En su recorrido el visitante se encuentra con furnas, grutas y pasadizos. Lo habitual es ver a gente adentrándose, ignorando las advertencias que cuelgan en carteles en varios puntos estratégicos. Llegados a los arcos, probablemente el lugar más fotografiado de la playa, el paisaje ha cambiado rotundamente con el desprendimiento, si bien se mantiene la sucesión de arquitrabes, con reminiscencias de una catedral gótica. La gran cantidad de rocas ahora amontonadas en la arena tras el derrumbe son la mejor recomendación para tomar todas las precauciones para sacar fotos. Durante estos días hay que estar muy pendientes de la marea, ya que apenas deja libre la zona una hora. Al empezar a subir es el espacio que primero se cubre de la playa.

la otra visita

Sin asomarse a los acantilados. Otra forma de ver As Catedrais es desde tierra, de marea baja o alta (cuando la playa queda cubierta). Pero desde una prudente distancia. Está prohibido acercarse a los acantilados, veto que apenas se respeta.