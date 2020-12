Unos cien incidentes en Galicia por culpa del temporal

Nevada en la autovía A-52 alta de As Estivadas

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 04/12/2020 12:20 h

Diciembre comienza con un temporal -generado por la borrasca atlántica Dora- que está azotando Galicia con fuerza durante la mañana, tanto que mantiene en alerta roja el litoral de la provincia de A Coruña y ya ha causado cerca de un centenar de incidentes, de los que 43 han sido accidentes de tráfico, según datos de Emergencias 112.

La caída de ramas y árboles en las carreteras fue uno de los avisos más frecuentes y hasta las nueve de la mañana había 43 puntos con estas incidencias, y aunque la mayoría (29) no supieron heridas para ninguna persona, en las restantes (14) sí hubo daños personales de diversa consideración.

En conjunto, el 112 ha contabilizado desde anoche 86 intervenciones de los servicios de emergencias por lluvia y viento, y por nieve y hielo esta mañana.

De hecho, las dificultades ocasionadas por la nieve y el hielo han sido constantes durante las primeras horas, hasta alcanzar el medio centenar de avisos, mientras que los relacionados con los árboles caídos sumaron 15.

Por provincias, A Coruña registró 33 incidencias, seguida de Pontevedra con 19 y Lugo y Ourense con 17, respectivamente.

La provincia de Lugo, muy afectada

Las previsiones meteorológicas se han cumplido en Lugo, que ha amanecido cubierto de nieve, especialmente en la zona centro de la provincia. En estos momentos, donde nieva con intensidad en la capital, según la DGT hay que tener máxima precaución para circular por las carreteras del área metropolitana de Lugo. En la A-6, entre los kilómetros 488 y 497, Tráfico pide máxima precaución. Y por ejemplo, en la LU-530 desde el kilómetro 3, en Lugo, y hasta A Fonsagrada, está prohibido el tráfico de camiones y articulados.

La nieve también dificulta el tránsito en la A-6 en Guitiriz y en la N-VI desde Lugo hasta Pedrafita, con retenciones de camiones en As Nogais para evitar que transiten por esta carretera nacional. También se ha visto afectado la N-540 y la A-54 a la altura de O Picato, entre Lugo y Guntín.

Hay varias carreteras de la provincia de Lugo donde se han producido varias salidas de vías y se han cerrado para camiones las siguientes carreteras: LU-122 en A Pastoriza, en A Cruz da Cancela, y la A-54 entre Guntín y Palas de Rei; y en la LU-540 en el alto de A Gañidoira, en Muras; o en la LU-701, en A Fonsagrada. También se están viendo afectadas la A-8 en Mondoñedo.

Ya en la montaña, está prohibida la circulación en la LU-633 desde O Cebreiro hasta Triacastela, mientras que la DGT advierte de precaución para circular por la A-6 en el puerto de Pedrafita.

Nevadas en Ourense

Nieve también en Ourense

En Ourense llegaron las primeras nevadas en zonas de montaña, como el Alto do Vieiro, en el que se han producido algunos problemas de circulación. Agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil han estado controlando la zona, entre las localidades de Verea y Bande, y por ahora no se han registrado accidentes, si bien algún vehículo ha quedado atrapado en la calzada ante la importante cantidad de nieve. Desde Tráfico se pide precaución a los conductores que hoy vayan a salir a la carretera porque no se descarta que a lo largo del día pueda haber nevadas en vías de alta capacidad, como la A-52, en la que ya se ha activado la alerta ante posibles situaciones meteorológicas adversas. En esa vía, desde las nueve de la mañana de este viernes está condicionada la circulación en Trasmiras, entre los kilómetros 145 y 190.

Los equipos de mantenimiento de las carreteras, tanto los del Estado como los de la Xunta, ya están activados desde mediados del pasado mes de noviembre para atender cualquier incidencia con máquinas quitanieves, sal y salmuera.

Primera nevada de la temporada en el alto da Gañidoira

Precaución en general

Lo cierto es que la nieve se está viendo en zonas poco habituales, como en la montaña coruñesa, en la zona de Curtis, lo que aconseja prudencia absoluta a la hora de coger el coche. En esta zona los camiones están siendo desviados al polígono de Teixeiro para que dejen libres las vías.

Cerca, en Melide, los vecinos del casco histórico de la villa, a 454 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado con una estampa muy navideña al salir hoy a la calle. Aunque los más madrugadores no llegaron a ver las calles nevadas, a partir de las 8.45 horas empezaban a caer los primeros copos y hacia las 10 horas ya se había formado una capa sobre los tejados y calles, con una temperatura de un par de décimas bajo cero y una sensación térmica de -3 grados centígrados, según los registros de MeteoGalicia.

A esa hora, el manto blanco cubría la Praza do Convento, el corazón de la villa en el que se encuentra la casa consistorial y donde se cruzan el Camino Primitivo y el Francés. Muchos fueron los que quisieron fotografiar el momento y compartir la imagen con los suyos. Los vecinos de Melide estuvieron muy activos en redes sociales, que se inundaron de fotos y vídeos de la nevada. La peor parte fue, como ya es habitual, la que tiene que ver con las complicaciones para caminar sin resbalarse y en la circulación del tráfico.