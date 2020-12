El viernes entran en vigor las instrucciones para abordar el absentismo escolar por covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

03/12/2020 17:45 h

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución de la Secretaría Xeral de Educación que establece las instrucciones para atender al alumnado vulnerable, o que convive con personas en situación de vulnerabilidad, en este curso 2020-2021 marcado por la pandemia de coronavirus. Las indicaciones indican cómo abordar las posibles situaciones de absentismo escolar con origen en el covid-19 y crean equipos de atención virtual al alumnado (equipos AVA) en las cuatro provincias, que se harán cargo de la formación de los estudiantes a los que se autorice a seguir las clases desde sus domicilios y que no puedan ser atendidos por profesorado de sus propios centros.

Las instrucciones, que entrarán en vigor el viernes, al día siguiente de su publicación, ratifican los procesos a seguir en caso de que un alumno falte de manera reiterada a clase y esa ausencia pueda estar relacionada con su vulnerabilidad o la de algún familiar frente al contagio de covid-19. La dirección del centro será la primera en valorar el caso, pero este podrá ser remitido a una comisión provincial de seguimiento para que lo evalúe, prevaleciendo siempre el criterio médico para autorizar o no que el estudiante siga su formación desde casa.

Tanto estos alumnos como aquellos que deban permanecer convalecientes en sus domicilios por un período superior a un mes serán atendidos preferentemente por profesorado de sus propios centros. Pero si esto fuese imposible (algo que debe ratificar Inspección Educativa) se podrá derivar ese trabajo a los equipos provinciales de atención virtual al alumnado que se crean a partir de estas instrucciones. Serán dos en cada provincia (uno para infantil y primaria y otro para ESO y FP básica, el alumnado de Bachillerato será atendido por el centro de enseñanza a distancia IES San Clemente). En todo caso, serán los centros de origen de los estudiantes los encargados de evaluarlos.

Las instrucciones publicadas en el DOG certifican que el alumnado autorizado para recibir atención educativa virtual se considerará escolarizado a todos los efectos y las ausencias al centro docente durante ese tiempo se entenderán todas justificadas. La autorización de atención en el domicilio se revisará periódicamente.

Críticas

A principios de semana fue el sindicato de profesores ANPE el que criticó las instrucciones, pero también la CIG-Ensino ha censurado el sistema organizado por la Consellería de Educación para dar atención virtual al alumnado en situación de vulnerabilidad. Denuncian, por ejemplo, que la norma deja fuera al alumnado contagiado o que deba estar en cuarentena, pues se aplica a ausencias de las aulas superiores a un mes, una duración que no se puede garantizar de inicio en caso de contagio o encierro por contacto cercano.

El sindicato nacionalista también considera que los equipos AVA deberían tener un ámbito territorial inferior al provincial, y responder al menos a las zonas vinculadas a las sedes de la Inspección Educativa, desdoblando efectivos en las provincias con más alumnado y profesorado. Pero además, y al igual que ANPE, critican las inconcreciones en la composición de estos equipos y que no se haya consultado con las organizaciones sindicales, a pesar de que es previsible que haya cambios que afecten a las condiciones del profesorado. Reclaman que los componentes de los equipos AVA salgan de las listas de sustituciones ya existentes. Recuerdan también que existía la propuesta de crear equipos de apoyo educativo a distancia formados por profesorado vulnerable que hubiese solicitado no acudir físicamente a su centro. «A Xunta podería ter dado un servizo completo de atención educativa en liña con ducias de profesoras e profesores de grupos de risco que xa poderían desempeñar estas funcións, como mínimo, desde comezos do mes de outubro (...) Moito nos tememos que, tendo en conta os prazos e as propias prioridades de ser atendidos polo profesorado xa saturado no propio centro, a existencia destes equipos AVA provinciais vaia ser tardía e moi reducida, se é que chegan a formarse», indica la CIG en su comunicado.