Formoso reprocha a Feijoo que no reuniera a las diputaciones para coordinar la respuesta a la pandemia

03/12/2020 13:21 h

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, aprovechó este jueves su comparecencia ante la comisión de presupuestos del Parlamento para reprochar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, no accediera a constituir una mesa de coordinación con los presidentes de las diputaciones, con presencia de la Fegamp y la representación del Estado en Galicia, con el fin de trazar «unha estratexia conxunta de resposta» a la grave situación provocada por la pandemia. El también alcalde de As Pontes reitero la petición, que ya le trasladó por carta a Feijoo el pasado mes de marzo, pues considera «fundamental» que todas las administraciones trabajen de forma coordinada frente a esta crisis, valorando los recursos de que disponen y evitando duplicidades.

El ente provincial coruñés manejará un presupuesto para el 2021 que asciende a 184,5 millones de euros, un 0,26 % más que el año en curso. Mantendrá congeladas las tasas y tarifas por los servicios que presta, como la recaudación de los concellos adheridos, y no realizará ninguna operación de crédito, lo que permitirá prorrogar «a situación de débeda cero».

Ahora bien, las urgencias provocadas por la crisis del covid-19 mandan y obligarán a reorientar buena parte de los recursos hacia los más afectados, poniendo el foco en el fomento de la reactivación económica, el empleo y la atención a las personas más desfavorecidas. «Reaccionamos á crise cun plan de axudas de 12,5 millóns», señaló Formoso, que van dirigidas a autónomos y establecimientos más afectados, como los de la hostelería, el comercio o el turismo. «É unha cifra importante para unha provincia —puntualizó—, sobre todo cando a Xunta aprobou 17 millóns para repartir entre as catro provincias». Por estas mismas razones, la dotación del Plan de Emprego Local de cara al 2021 se incrementa en un 76 %, muy por encima del crecimiento del presupuesto, pasando de 9,1 a los 16 millones de euros.

Tanto BNG como PSdeG, aliados de González Formoso en el gobierno provincial, respaldaron su intervención y el ejercicio de transparencia en el reparto de fondos realizado desde la diputación. Más contestación halló en el diputado del PP Rubén Lorenzo, que denunció el bajo nivel de ejecución del presupuesto provincial, así como la práctica «desaparición» de la Diputación de A Coruña durante la crisis sanitaria del covid, al considerar que no arrimó el hombro como debería.

Formoso negó la mayor. Previamente ya se había quejado de que Feijoo renunciara a crear con las diputaciones una mesa de coordinación frente a la pandemia, pese a lo cual dijo que sí existió un diálogo con la Xunta para dar la mejor respuesta posible en cada momento. «A Deputación puxo en marcha grandes, medianas e pequenas medidas fronte a esta crise sanitaria», esgrimió Formoso, que enumeró desde la habilitación «en tempo récord» de una residencia universitaria para convertirla de forma gratuita en el hogar de 70 profesionales sanitarios desplazados, la creación de un área de servicio en Arteixo para los transportistas que tan activos estuvieron durante el confinamiento «e que non tiñan onde tomar un café ou ducharse», dijo, o el reparto de material de protección a los concellos por valor de 22 millones de euros, labor en la que se colaboró con la Xunta, desde su plataforma logística, para evitar duplicidades.

Una de las cuestiones que afloró durante el debate parlamentario fue la financiación de los nuevos servicios que la Xunta encomienda a los concellos, cuando al mismo tiempo recorta el Fondo de Cooperación Local, cuya dotación caerá en 4,5 millones de euros para el 2021. González Formoso se quejó de que los ayuntamiento son cargados de «novas competencias e obrigas», como en materia de incendios, servicios sociales, protección animal, depuración de aguas o protección civil, sin recibir la financiación adecuada.

Puso de ejemplo el caso del servicio de Axuda no Fogar habilitado para los dependientes. Dijo que la Xunta cofinancia la prestación con 9 euros la hora «cando o servizo se está adxudicando con custes que van dos 16 ata os 21 euros a hora». Este desfase «vai a poñer en risco a sostenibilidade financeira de moitos concellos». Y avisó: «Vai ser un tema do que falar para que non teñamos que lamentar as intervencións» de varios ayuntamientos en riesgo de quiebra.