Mónica Permuy, psicóloga e directora da Fundación Meniños: «Privar a un neno do contacto cos pais é algo irrecuperable»

La Voz de Galicia

03/12/2020

Ao fío da sentenza que condena a unha nai de Pontevedra a non se achegar ao seu fillo durante seis meses por darlle un bofetón, xorden de novo voces que restan importancia a ese xesto. Porén, os expertos lembran que a violencia non é unha opción na crianza, aínda que tamén hai que ser coidadosos para que as consecuencias de ter recorrido a ela non castiguen dobremente ao pequeno e á súa familia.

- Deixémolo claro, é violencia darlle unha bofetada a un neno?

- Non hai nada que nos autorice a aplicar a violencia sobre ninguén, e se como adultos pensamos que non podemos darlle unha bofetada a ningún adulto, temos que pensar da mesma forma que tampouco podemos darlle unha bofetada a unha persoa menor de idade. Ese non é un método autorizado, non se pode facer, é violencia, e normalmente o que deixa ver é a frustración dun adulto que non ten outras ferramentas para actuar. Dito isto, cada situación hai que calibrala no seu momento e no seu contexto, e tamén hai que entender o comportamento humano. Normalmente, as persoas actúan en determinados momentos erróneamente por que non saben cómo actuar doutra maneira, teñen poucas habilidades ou viven situacións problemáticas que explican o porqué desa reacción. E hai que intentar entender os porqués para dar unha resposta axeitada. Nestes casos hai que estar cerca deses rapaces e desas familias que necesitan unha orientación para cambiar esas situacións. Ademáis a xustiza neste país cre na capacidade de recuperación, e hai que calibrar moi ben cal é a consecuencia máis axeitada que se lle debe dar a un acto para non causar máis danos a un sistema familiar. Se non reaccionamos tendo en conta todos os elementos do sistema, ás veces se provocan máis danos que os que pretendemos reparar.

- Que repercusións ten ese uso da violencia, aínda que sexa puntual, nun neno ou nena, ese crialos con cachetes e tortas?

O punto de partida é moi importante, non podemos utilizar a violencia, aos nenos e nenas hai que respectalos igual que respectamos ás persoas de calquera idade. Pero ademáis, para os nenos e as nenas as figuras de referencia principais nas súas vidas son os seus pais e nais, aprenden deles. Construímos a nosa personalidade determinados pola forma en que nos están criando. Se nós como hábito de crianza utilizamos a violencia, utilizamos o castigo, utilizamos as tortas, estamos transmitíndolles esa imaxe e esa construción do mundo. Estamos lexitimando a violencia. E isto é terrible, porque a violencia ten moitos signos e moitas posibilidades. Todo o que facemos ten un significado, e temos que ser conscientes del. Os nenos e nenas aprenden sobre todo por imitación, por interiorización da forma de relacionarse que os pais e nais teñen con eles. Criar é iso, e hai que ser conscientes de que todo o que facemos ten consecuencias.

- Ten consecuencias a labazada, pero tamén ten consecuencias enfrontar a un neno a un proceso xudicial ou que acabe privado temporalmente da presenza do seu pai ou nai...

- Pois si. Hai que ter moito coidado con iso. Por iso dicía que cada situación ten que levar unha análise concreta, non hai nada máis inxusto, máis perigoso, que tratar todas as situacións por igual, sen analizar o contexto. E calquera decisión ten que ter en conta todos os factores de repercusión, entre os que a idade é un moi importante. Privar a un neno ou unha nena nas primeiras idades da vida do contacto cos seus pais é algo irrecuperable. Sempre dicimos que os nenos e as nenas teñen todo o tempo do mundo, pero non, a infancia é un período moi limitado da vida, e a significación dun ano ou dous anos para un neno é moi diferente á significación dun ano ou dous para unha persoa de trinta anos. Por iso a afectación psicosocial é o primeiro que se ten que considerar á hora de tomar decisións sobre este tipo de casos. E tamén é moi importante ofrecer axuda ás familias, darlles posibilidade de cambio, porque os dereitos do neno e da nena din moi claramente que a infancia ten dereito a que se axude ao seu entorno para que eles podan estar coidados e protexidos na súa familia.

- Os problemas poden agravarse nun contexto de conflito entre a parella de proxenitores ¿cal é o papel do neno nun proceso de separación?

Cando unha relación de parella falla e hai fillos e fillas de por medio hai unha perspectiva fundamental que non se debe abandonar nunca: que os nenos e nenas seguen tendo dereito a relacionarse cos seus pais e nais. A conflitividade no seo da parella nunca debe ser unha excusa para deixar de ser responsables cos nenos e nenas que estamos a criar. Pero ás veces as parellas en situación de enorme conflito perden esta perspectiva de ser protectores cos seus fillos e fillas, e estes quedan totalmente descolocados porque os seus adultos de referencia entran nunha espiral de mal funcionamento na que eles poden ser moitas veces instrumentalizados. Ante estas situacións de conflito nas separacións existen agora mesmo moitos órganos e recursos en Galicia. Hai equipos de mediación, equipos de atención psicosocial en puntos de encontro familiar, gabinetes de orientación familiar gratuítos en todas as provincias... E todos estes recursos están a disposición das parellas en crise. Hai estratexias para solucionar os conflitos e que non interfiran nos fillos e fillas.

- E sen ter que chegar ao extremo de xudicializar eses conflitos.

- Efectivamente. Porque os pais e nais en xeral perciben o que é mellor para os seus fillos e fillas, pero ás veces a espiral de problemas na dinámica familiar fan que solten esa áncora que son os pequenos. Entón é importante que como persoas adultas nos deamos conta de que temos que pedir axuda, que non somos capaces de arranxar todo, e que o que debemos preservar ante todo é a seguridade dos nenos e nenas, a súa protección, porque eles si que son seres tremendamente vulnerables e non teñen a capacidade de entender por qué as persoas que máis queren no mundo, e que son as súas referencias, acaban nunha liorta que non entenden. Isto si que ten uns efectos bastante perniciosos na psicoloxía destes nenos e nenas.

- Entón se somos unha familia en conflito e un dos proxenitores lle dá unha labazada puntual a un fillo, como debemos actuar? Imos a un xulgado, a un psicólogo...?

- O primeiro, ante todo, é non dar esa labazada. Pero se iso ocorre, porque somos seres humanos falibles, o que recomendaría é ter capacidade de asunción dese erro, pensar ''acabo de cometer un erro grande'', e pedir axuda. En todos os concellos de Galicia hai equipos de intervención social que coñecen todos os recursos e que poden orientarnos cara un ou outro. Pero sobre todo, pedir axuda, porque esa bofetada é un síntoma tamén de que non estamos funcionando ben como persoas, de que non somos capaces de regular o noso nivel de frustración e a nosa agresividade.

E se son o proxenitor que ve como o outro lle dá a labazada, o primeiro paso tamén é pedir axuda, ir ao lugar onde podan axudar á miña familia. Porque é importante recordar que, aínda que xa non sexamos parella, temos un compromiso coa educación duns nenos e nenas, unha responsabilidade. Non somos parella pero si somos pai e nai, somos familia. Ese vínculo que é o noso neno ou a nosa nena nunca se vai perder, e o que debemos facer é que ese vínculo sexa o mellor posible. Temos que conservar a sensatez de que seguimos a ser pai e nai. E aí avogo sempre por medios de solución pacífica e non conflitivos, por non incrementar o conflito, senón achegar solucións. Sexamos sempre parte da solución, e non parte do problema.