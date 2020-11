Educación anula el expediente abierto a una madre enferma de Pontevedra por no llevar a su hijo al colegio

0

La Voz de Galicia C. Barral

pontevedra 30/11/2020 20:26 h

El pasado 28 de octubre, una madre de Pontevedra, Graciela Arias, hacía público su caso. Contaba que a su familia se le había abierto un expediente de absentismo escolar por no enviar a su hijo a clase este curso en el CEIP Praza de Barcelos de la ciudad. Esta mujer alegaba motivos más que suficientes para que su niño no vaya al centro: una enfermedad grave que requiere tratamiento cada 21 días en el hospital. «Para mí, un contagio de covid podría ser letal. Por eso no llevo a mi hijo a clase». Y añadía esgrimiendo un informe médico: «Es muy duro vivir con una enfermedad en la que la incertidumbre y la muerte están presentes como para tener que estar litigando sobre la armonización de la salud y el derecho a la educación de mi hijo».

Un mes después de hacerse público su testimonio, la Administración da marcha atrás. La Consellería de Educación confirmó esta tarde a La Voz que el expediente de absentismo abierto queda anulado. Desde el departamento autonómico explican que este caso fue llevado el pasado viernes a la comisión provincial de absentismo. En esa reunión se estudió su justificación por el contexto de pandemia, y se acordó conceder al menor la asistencia telemática a través de los equipos de atención virtual, una decisión que fue comunicada a la familia, que también había acudido al Valedor do Pobo.

Esos equipos de atención virtual al alumnado tienen como finalidad reforzar y completar la atención domiciliaria para aquellos estudiantes que no acuden a clase por tener familiares vulnerables convivientes —caso del menor del Praza de Barcelos—, acreditado desde el punto de vista médico, o que padecen una determinada patología. La comisión provincial ante las posibles situaciones de absentismo con origen en el covid determinaron como justificada la ausencia del niño.