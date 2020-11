La presidenta del ADIF: «Entiendo que la gente no nos crea, en el AVE a Galicia hubo muchas mentiras»

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 29/11/2020

La ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) acaricia ya el final de las obras del AVE a Galicia como presidenta del ADIF, después de haber trabajado en ellas prácticamente desde el principio. Apenas queda un mes para terminar un largo camino que empezó con el principio de este siglo. Los 117 kilómetros entre Pedralba y Ourense, el último tramo para completar la línea de alta velocidad, está ya con los remates.

-¿De verdad estamos en el final?

-Estamos en la fase final, a falta de la variante de Ourense. Está rematado el despliegue de la vía y los trenes auscultadores empezarán a recorrerla a finales de diciembre. Las pruebas de carga se están terminando y pretendemos energizar ya la línea. Ya se ha desplegado todo el sistema de seguridad y señalización, incluido el ERTMS, del que haremos también pruebas en laboratorio.

-Entre Zamora y Pedralba se les complicó la puesta en servicio, ¿no pasará lo mismo ahora?

-En realidad hubo que afrontar tres puestas en servicio. El ERTMS nivel 2 entre Madrid y Olmedo, y entre Olmedo y Zamora, que se abrió en ASFA. Ahí tuvimos que adaptar este tramo a la interoperabilidad actual, algo que no es baladí. La complejidad era tremenda, pues tuvimos que revisar todos los subsistemas. Hasta hubo que modificar neoprenos en los viaductos. Fue una puesta en servicio mucho más compleja.

-¿No habrá problemas entonces para poner en servicio la línea completa en el segundo semestre del año que viene?

-No me atrevo a decir que somos optimistas porque se toma de cabeza de turco a los técnicos por los retrasos. No puedo decir cuánto va a tardar la puesta en servicio y las pruebas, pero creo que será más fácil que el tramo que acabamos de poner en marcha.

-¿Teme que algo se tuerza?

-Creo que no se puede hablar de margen de error. El compromiso está cumplido. A pesar de las dudas, que yo entiendo.

-¿Entiende que la gente esté cansada de compromisos que no se cumplen?

-Hay un descrédito porque en el AVE a Galicia hay una historia con muchas mentiras. Entiendo que la gente no se crea lo que digamos ahora, porque venimos de eso. Pero intentamos ser transparentes.

-Sorprende que diga tan claramente que eran mentiras y no errores de cálculo...

-Eran mentiras. Pero no solo en Galicia. Estando excavando los túneles de Pajares en septiembre se dijo que iban a estar en servicio en julio del año siguiente. Si eso no es una mentira... Podemos tener un margen de error, pero no mentiras. En Galicia las obras estaban totalmente paralizadas y los contratos no había por dónde cogerlos. Hay un período nefasto en el ADIF entre el 2012 y el 2015, por una falta de transparencia y por una intoxicación de la sociedad al utilizar como herramienta de confrontación la planificación de infraestructuras. Esto desmoralizó a la organización. El ambiente era nefasto. La honestidad es esencial para no utilizar esto como materia de conflicto.

-¿En ese pasado de mentiras incluye al PSOE o solo al PP?

-No voy a hacer una distinción política aquí. Aunque la gran parálisis de las obras se produjo entre el 2012 y el 2015.

-Era ministra Ana Pastor.

-Es una persona a la que le tengo cariño y volví a esta empresa gracias a ella. Mis discrepancias eran con el equipo directivo del administrador en aquel momento. Fue un error de gestión absoluto del equipo que dirigía el ADIF. Nuestro enfado no era tanto con la política, sino con la forma con la que se gestionó la crisis en la empresa. Se podía haber hecho de otra forma. Por ejemplo, optar por la vía única para escatimar en algunos tramos supuso sobrecostes. Hubo que modificarlo todo.

-¿Se está recomponiendo la relación con la Xunta y con la conselleira Ethel Vázquez tras los últimos desencuentros?

-La conselleira es colega de profesión, pero ha tenido una trayectoria política, diferente a la mía y a la de otros compañeros. Hay tensión porque se llevan las infraestructuras a una confrontación política. Pero estoy convencida de que en el fondo conocen la gestión que se ha llevado a cabo, y quizás esto se ha visto agudizado por los momentos electorales. El presidente de la Xunta conoce la preocupación que tenemos por Galicia y el trabajo de fondo que hacemos.

-Como gallega, ¿qué siente ante la perspectiva de poner en marcha el AVE el año que viene?

-Esto ha sido el fruto de un trabajo muy eficiente de un gran equipo, da igual quien lo inaugure.

-Me refiero a cómo vive como gallega un momento que va a ser histórico para su país.

-Ya me ha emocionado mucho la apertura de Zamora-Pedralba. Que llegue a Galicia después de tantos años... Mucha gente comprobará que esta comunidad es un paraíso, y sin duda el AVE abrirá muchas oportunidades, como fijar población aquí. Nos va a sorprender su éxito.

«Tenemos claro que la salida sur de Vigo hacia Portugal es prioritaria»

El corredor atlántico de mercancías debe tomar el relevo del AVE para mejorar la red convencional.

«Para acometer estas obras es necesario tener antes los proyectos. Con el corredor atlántico se está intentando enfrentar al este y al oeste del país, cuando ambos se complementan. Los corredores de mercancías no se conciben sin los puertos, por eso intentamos planificar con ellos. Lo mismo sucede con las plataformas logísticas, para que no haya duplicidades».

-¿Existe el plan director del corredor atlántico?

-Existe. Primero se elaboró un diagnóstico del corredor noroeste con Ineco. Se hizo una presentación que la llamaron powerpoint, pero el documento es muy extenso y no se trata de exponerlo en su totalidad. Se contaminó todo porque estábamos en período electoral. Se cuestionaría, por ejemplo, que no esté la salida sur de Vigo y no está porque se está estudiando su viabilidad.

-¿Hay que hacer tantos estudios para la salida sur de Vigo a Portugal cuando parece obvio que la estación de Urzaiz debe ser pasante hacia el sur?

-Tenemos claro que la salida sur es prioritaria. Se paró porque Portugal paralizó su conexión por la crisis. Hay una disfuncionalidad tremenda en Vigo, pero hay que verlo con los planes de puerto, y la zona que va a atravesar, con muchos problemas orográficos y de población consolidada. Por eso es necesario un nuevo estudio. El estudio informativo que se hizo en su momento no vale porque los requerimientos medioambientales son ahora muy diferentes.

-¿Son conscientes en Madrid de la importancia que tiene Portugal para Galicia?

-Cada vez más. Los lazos culturales y económicos son muy importantes y creo que Portugal hace bien al priorizar la línea del norte.

-¿Aprovechará Renfe la alta calidad del AVE gallego? Ahora no se están cumpliendo los tiempos comprometidos.

-Esta línea tiene una velocidad de diseño a 300 kilómetros por hora y hay que aprovecharla con los trenes adecuados. Si en distancias largas no se aprovecha estamos convirtiendo una línea hecha con el dinero de todos en ineficiente. Los tiempos actuales están condicionados por las obras y una parada técnica de siete minutos que se suprime en Olmedo, pero como administrador damos los tiempos según las características de la línea.

-¿Además de lo que supuso en seguridad, qué aprendieron con Angrois?

-Que teníamos que haber mostrado más sensibilidad. Era lo que hacía falta ante un trauma así.

«Nunca financiamos un acceso a un puerto»

Pardo de Vera habla a menudo de planificar la estrategia logística con los puertos. Pero para esto deben conectarse a la red ferroviaria.

-¿Qué piensa hacer para que el puerto exterior de A Coruña tenga conexión ferroviaria?

-Todas las Administraciones creo que se han dado cuenta ahora de que por la vía de la confrontación y la falta de transparencia no se va a solucionar el problema. Me ofrezco a una relación franca y honesta, tras el cambio en la presidencia del puerto. Aunque nunca nos reclamaron oficialmente una reunión, eso es mentira. Pero ahora hay una oportunidad para sentarnos a aclarar la situación económica tras la tremenda inversión realizada por la autoridad portuaria. Es un puerto que todos sabemos que está quebrado, donde se han hecho inversiones faraónicas. Habrá que ver cuánto va a aportar al ferrocarril, la planificación, la viabilidad económica. Solo después de saber todo esto se puede buscar una solución para un puerto que se concibió sin ferrocarril. ¿Quién concibe eso?

-¿Por interés de país no debería el ADIF asumir esa obra?

-Nosotros estamos abiertos a una reunión para poner encima de la mesa el problema y buscar una solución, no por competencias, pues nunca financiamos accesos a un puerto, eso lo hacen las autoridades portuarias. ADIF se financia con presupuestos generales y a fecha de hoy tenemos una cuenta de resultados con 500 millones de pérdidas.

-Es un proyecto que claramente podría recibir fondos de la UE.

-Por eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Con poca transparencia no vamos a ningún sitio en Europa. Estamos dispuestos a ayudar.