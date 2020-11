Tráfico pone el foco sobre el transporte escolar

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 29/11/2020 05:00 h

La Dirección General de Tráfico realizará entre el lunes y el viernes una campaña especial de vigilancia de los autobuses del transporte escolar en Galicia. Durante la próxima semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como las policías locales que se sumen, comprobarán que los autobuses y los conductores cumplen con la exigente normativa de seguridad relativa a este tipo de transporte, que entre otras cosas incluye la necesidad de que los menores vayan acompañados por un monitor cualificado durante los desplazamientos entre el colegio y el domicilio.

En Galicia, la campaña tiene especial trascendencia debido a que es la comunidad española con más rutas escolares. Casi noventa mil alumnos de 774 centros públicos gallegos se desplazan cada día en los autobuses escolares. La vigilancia de la Guardia Civil sobre este tipo de transporte es permanente, pero en esta semana se intensificarán los controles preventivos, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas. El objetivo de Tráfico es concienciar a padres, responsables educativos y conductores de la necesidad de cumplir las normas establecidas con respecto a este tipo de transporte.

Los agentes de Tráfico examinarán las autorizaciones y documentos que deben llevar los buses escolares y verificarán que se cumplan las condiciones técnicas y elementos de seguridad de los vehículos, así como los requisitos especiales que debe cumplir el conductor, como son el permiso de conducción especial y los tiempos de descanso.

Los autobuses dedicados al transporte escolar tienen que tener menos de 16 años de antigüedad y todos los vehículos que hayan sido matriculados a partir del 2007 están obligados a disponer de cinturón de seguridad en todos los asientos.

En la anterior campaña especial de vigilancia del transporte escolar, realizada en Galicia en febrero de este mismo año, se controlaron 463 vehículos de este tipo y los agentes formularon 352 denuncias a 206 autobuses. La mayoría de las denuncias eran por irregularidades administrativas, como por ejemplo la de no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar, que supuso la interposición de 102 denuncias, prácticamente una de cada tres.

Una normativa muy exigente

Solo en Galicia los autobuses escolares trasladan a unos 90.000 alumnos cada día entre sus domicilios y los colegios públicos, y a pesar de su elevada movilidad y tamaño, apenas se ven implicados en accidentes de tráfico. En España no hubo ningún siniestro mortal en los últimos ocho años. El escolar se ha convertido en uno de los transportes más seguros. Los vehículos dedicados a este servicio deben cumplir muchos requisitos: cinturón de seguridad en todos los asientos (obligatorios en vehículos posteriores al 2007), tacógrafo, limitador de velocidad y sus trayectos no pueden exceder de una hora continua. Además, deberán pasar una ITV anual y su antigüedad no podrá ser superior a 16 años.

Además de los vehículos, los conductores de autobuses escolares también deben cumplir importantes requisitos antes de ponerse al volante con menores. Por eso son sometidos con frecuencia a controles de alcohol y de drogas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y hay que admitir que son muy pocos los que incumplen la normativa. En Galicia, en lo que va de año solo han sido denunciados dos chóferes de autobús por dar positivo en alcohol y otros dos por haber consumido drogas. El último caso se produjo en Ourense, y fue el conductor de un bus de transporte escolar, que dio positivo en cocaína.

Los datos demuestran, por tanto, que son pocos los infractores en una actividad profesional de tanta responsabilidad en la que trasladan a miles de menores cada día. Estos son los requisitos que se exigen para poder ser conductor de un autobús escolar.

ALCOHOL Y DROGAS

Controles frecuentes. Cada vez que un agente da el alto a un autobús escolar, al conductor se le realizan siempre pruebas de alcohol y de drogas. En el primer caso, la tasa legal es de 0,15 miligramos en aire, que es la máxima permitida para profesionales y para noveles (para el resto de los automovilistas es 0,25). En una reciente encuesta de la Fundación Línea Directa, padres de alumnos reclamaban la tasa cero de alcohol para conducir buses escolares. Ya es cero en el caso de las drogas. No hay niveles, se castiga la presencia de sustancias tóxicas en el organismo.

EDAD Y EXPERIENCIA

24 años y carné tipo D. Los conductores de autobús tienen que tener al menos 24 años y disponer del carné tipo D, que implica tener unos conocimientos de seguridad vial y mecánica suficientes, además de una experiencia anterior con otros tipos de carnés. Asimismo, deben contar con un permiso específico para rutas escolares y, muy importante, con el CAP, el certificado de aptitud profesional, que se exige a conductores de vehículos pesados y que garantiza una formación continua cada cinco años.

HISTORIAL SIN MANCHA

Ni delitos de tráfico ni haber perdido el carné. A los conductores de autobuses escolares se les exige un historial de prudencia al volante, sin antecedentes penales por delitos contra la seguridad vial y que no les hubiesen retirado el carné.

SIN DELITOS SEXUALES

Certificado especial. Tienen que acreditar, como todos los profesionales que trabajan con menores, que no han cometido delitos sexuales.