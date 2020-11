Podemos y PSOE recrudecen sus reproches al BNG por no apoyar los presupuestos

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 28/11/2020 14:45 h

El bipartito que sostiene el Gobierno de España, y con más intensidad la parte de Podemos, ha intensificado sus reproches en las últimas horas contra el BNG, que respaldó hace un año con su voto del Congreso la investidura de Pedro Sánchez, pero no va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado si no incluyen mejoras sustanciales para la comunidad gallega.

El ariete de la presión ha sido en las últimas horas Antón Gómez-Reino, diputado y líder de Podemos, que ha difundido en sus redes sociales unas declaraciones en las que asegura que es «triste» que el Bloque sea la única formación «progresista, soberanista e nacionalista» que se queda fuera del apoyo al Gobierno. A su juicio, el BNG transita hacia la «irrelevancia» con esta estrategia, que dice no entender, ya que las cuentas incluyen peticiones del acuerdo de investidura como las bonificaciones en la autopista AP-9.

La respuesta no tardó en llegar, también a través de las redes. El diputado Néstor Rego empezó su reflexión cuestionando que unos presupuestos que aumentan los gastos militares, del CNI y de la Casa Real sean realmente «sociais», y aclaró que el BNG no va a respaldar un proyecto que desde el punto de vista de la inversión «discrimina» a Galicia. «Sociais son tamén para Andalucía, mais soben un 40 %», denunció el nacionalista, que tampoco entiende que PSOE y Podemos no hayan aceptado las enmiendas del Bloque. Y en concreto, pidió explicaciones al líder gallego Gonzalo Caballero y a la ministra Yolanda Díaz, a los que acusa de apoyar ahora unas cuentas que suponen 108 millones de euros menos respecto a los presupuestos del PP del 2018, que criticaron abiertamente.

Las declaraciones de Rego ponen la guinda al marco condicinal que fijó este viernes su líder, Ana Pontón. La portavoz también advirtió al PSOE y a Podemos que tienen hasta el 3 de diciembre para «mover ficha» y demostrar su compromiso con Galicia. Pontón admite que la inclusión de las rebajas en la autopista del Atlántico llevan el sello de su formación, pero le parece una medida «insuficiente».

Papel discreto del PSdeG, y el PP azuzando las diferencias

En el intento de ampliar la mayoría en el Congreso, los socialistas gallegos están teniendo un papel algo más discreto a la hora de presionar al BNG, aunque ya le han enviado algunos mensajes en los que calificaban la postura de «irresponsable» y «de confrontación». La situación se asemeja a la vivida en el 2004, cuando los nacionalistas gallegos también se negaron a apoyar los presupuestos de Rodríguez Zapatero, a pocos meses de tener que conformar una alternativa al PP de Fraga.

Y mientras los socios de izquierdas en diputaciones y concellos gallegos porfían por las cuentas del Estado, el PPdeG de Feijoo azuza esas diferencias. Miguel Tellado, que este sábado participó en un acto de Novas Xeracións, censuró al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias por «impoñer» una política fiscal que atiende a los intereses de los socios de gobierno del PSOE, y por ello ha redirigido sus críticas finalmente hacia el BNG, por haber apoyado la investidura hace un año. Para el secretario general de los populares, es «paradigmático» que la «estratexia» de Ana Pontón sea permitir la fiscalidad de Galicia se fije «en Barcelona. Corenta anos de nacionalista ao servicio do independentismo catalán», concluyó.

Esas diferencias entre los socialistas y el BNG también han aflorado ya en el Parlamento de Galicia. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, participó este viernes en la comisión para presentar las cuentas de su departamento para el 2021. En el debate entre diputados y compareciente, que en teoría debería estar centrado en los Orzamentos de la Xunta, el diputado del Bloque Fernández Alfonzo dedicó una buena parte de su intervención a atacar más al bipartito estatal que a las propuestas del conselleiro. Tellado, que ejerce de portavoz en esta comisión, aprovechó para remarcar la «teatralización dos desacordos entre PSOE e BNG» y, en tono irónico, recordó que «o papel de darlle caña aos socialistas era meu».