Pontón cree que Madrid actúa como «un paraíso fiscal» y reclama para Galicia el control del cien por cien de sus ingresos

Santiago / La Voz 27/11/2020 14:28 h

La portavoz del BNG, Ana Pontón, hizo un llamamiento al Gobierno, al que le dijo que «aínda estaba a tempo» de evitar que Galicia reciba en los Presupuestos del Estado menos inversiones que con el último Gobierno de Rajoy, lo que dificulta que el BNG vaya a apoyar las cuentas estatales. Con todo, Ana Pontón subrayó que «grazas ao BNG», las cuentas del 2021 van a recoger «a maior rebaixa da historia nas peaxes da AP-9» .

La líder del BNG se refirió también esta mañana, en la presentación de una campaña en apoyo del comercio local, al debate fiscal abierto por ERC, que criticó la política de impuestos de la Comunidad de Madrid. A entender de Pontón, Madrid lleva muchos años «dopada» por ser la capitalidad del Estado, lo que le lleva a actuar «como unha especie de paraíso fiscal». Con todo, la clave para el BNG está en un modelo de financiación «que discrimina a Galiza facéndolle perder miles de millóns de euros cada ano» y que está pendiente de reforma. A su entender, es un modelo caducado que hay que reformar «para ter o control do 100% dos nosos ingresos e para pode aplicar unha fiscalidade xusta que nos permita fortalecer os servizos públicos ou para afrontar a reactivación económica».

Campaña de apoyo al comercio local

Con una visita a la tienda compostelana Merlín e Familia, a la que Ana Pontón acudió acompañada de la portavoz municipal de Santiago, Goretti Sanmartín, la líder del BNG quiso animar a los gallegos a comprar en el comercio local para reactivar la economía. Pontón, que puso a la tienda de artesanía como ejemplo de «calidade, trato personalizado, produto coidado e diferenciado», propuso que el comercio local se sume a la venta on line con la creación de una Amazon gallega.

En la presentación de la campaña Mellor local, mellor galego, la líder del BNG se refirió al daño que la crisis del covid está provocando en el pequeño comercio: «Todas somos conscientes do efecto demoledor que provoca ver unha rúa convertida nunha sucesión de persianas pechadas e de locais baleiros e, por contra, o efecto positivo no económico e no social, de ter un comercio local vivo e dinámico», dijo. Pero subrayó que, pese a la última crisis financiera, que se llevó por delante 3.500 comercios, en Galicia el sector sigue acaparando un 13 % del empleo y un 14 % del PIB.

El BNG anima a comprar en la tienda de al lado de casa durante todo el año, pero más en estas fechas y en estos tiempos de pandemia. «E por iso con esta campaña queremos facer un chamamento a consumir produto galego e a facelo no comercio local, apostar polo noso», recalcó Pontón, optando por comprar en los mercados, ferias y plazas de abastos, en las tiendas de barrio y en las de toda la vida. Con la vista puesta en las fechas navideñas, en las que el consumo crece, Pontón apuesta por «poñer na mesa» productos del país de gran calidad, sean del mar o de la tierra, así como juguetes, artesanía, música, cine o moda gallega.

Para ayudar al sector a superar estos tiempos de crisis, el BNG propone ayudas directas al comercio y una ley «que poña fin á liberalización promovida polo PP», así como la puesta en marcha de una plataforma gallega de venta por Internet, «unha Amazon galega» con participación pública y privada.