Luciano Covelo: «Es momento de reinventarse»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia jorge casanova

27/11/2020 05:00 h

Desde hace año y medio, Luciano Covelo (A Coruña, 1986) preside la delegación gallega de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Desde su asesoría observa los estragos de la pandemia en el tejido empresarial y recomienda esperar, pero con un ojo abierto para cazar oportunidades.

-Todos andamos un poco renqueantes con esto de la pandemia; los empresarios también, claro.

-Estamos mal, sí. La gente está más desanimada ahora que en la primera ola, porque entonces pensábamos en la venta online, en el delivery y nos hemos dado cuenta de que el online vende pero... no es lo mismo. Las cosas no están muy bien.

-Pero el año que viene nos recuperaremos ¿no?

-Primero nos hablaron de una recuperación en V, luego de una V asimétrica... Si no hay más rebrotes y la vacuna funciona, contamos que a mediados del año que viene mejore la situación y se empiece a recuperar el consumo. Pero va a llevar tiempo que las cosas vuelvan a estar como antes.

-Se oye mucho que hay cierres o que están a punto de producirse.

-En la hostelería lo están pasando muy mal y se están produciendo cierres. En la primera ola los créditos ICO ayudaron mucho y permitieron aguantar. Pero el consumo no se ha recuperado. Las administraciones locales y la Xunta están dando ayudas directas y el Estado ha prorrogado los ICO, pero hoy por hoy hacen falta más ayudas directas o va a ser complicado que la hostelería vuelva.

-No queremos pagar impuestos porque no facturamos, pero queremos ayudas de la caja común; un círculo endiablado.

-Sí. No me gustaría ser ahora el presidente del Gobierno. Es el momento de que el Estado se endeude y rescate a las pequeñas empresas como se rescató ala Banca y a las grandes empresas.

-¿Qué lección podemos sacar de todo esto?

-Es momento de reinventarse un poco, de hacer las cosas de forma distinta. El que hace cosas distintas, que le da más valor añadido a su producto, es el que puede subsistir mejor. La vida va a cambiar un montón.

-¿En serio?

-Yo creo que sí, en la forma de relacionarnos, buscaremos espacios más abiertos...

-¿Diría que es este un buen momento para emprender?

-Es complicado. En todas las crisis surgen oportunidades y nuevas maneras de hacer las cosas. Y habrá quien encuentre el beneficio y el negocio en este momento. Pero yo esperaría. El bum del emprendimiento vendrá a finales del año que viene. Ahora las cosas están un poco inestables.

-¿El empresario nace?

-No sé si nace o se hace, pero es cierto que para ser empresario hay que tener una serie de requisitos. No hay que ser el más listo de la clase pero hay que atreverse, asumir un riesgo; tienes que saber vender tu producto y qué necesita el mercado.

-Un poco de intuición.

-Y formarse. Hay que tener un plan de negocio, saber algo de márketing... Yo animo a todo el mundo a emprender porque es muy gratificante. Pero que lo hagan con cabeza.

-Ustedes son jóvenes empresarios. ¿Hasta qué edad se es joven?

-Se puede estar hasta los 41.

-El que tiene 42, fuera.

-No, hombre. Tenemos socios de más edad, pero para ocupar cargos directivos, por ejemplo, hay que tener menos de 41.

-¿Se asocian más mujeres?

-Tenemos más socios que socias, pero uno de nuestros objetivos es promover el emprendimiento femenino. Que la mujer emprenda es un valor para el país.

-¿Qué es lo más difícil a la hora de acometer esta aventura?

-El principal problema casi siempre es la financiación.

-Usted es asesor; dele un consejo a la gente que esté leyendo esto. ¿Qué puede hacer con su dinero?

-Es complicado eso. Yo creo que es época de pensar las cosas, esperar y ver cómo evoluciona todo. Si están pensando en emprender, que aprovechen este tiempo para madurar la idea. A partir del segundo semestre del año que viene habrá movimiento en el mercado.

-¿Qué le llevó a usted a emprender?

-Yo estaba trabajando en Madrid en una consultora y me querían enviar a Colombia. Decidí que prefería volver a A Coruña y hacer algo aquí.

-¿Alguna vez se arrepintió de ese paso?

-No. Trabajas mucho pero al final estás creando algo para ti y trabajas de la forma que te gusta. Y eso es muy satisfactorio.

-A veces, uno es su peor jefe.

-Muchas veces. Yo se lo digo a muchos clientes. Al principio hay que echar muchas horas, pero con el tiempo hay que dejar de matarse así, o te quedas sin vida.

-¿Celta o Dépor?

-Deportivo. De toda la vida.

-Defínase en cuatro palabras.

-Leal, cabezón, optimista y últimamente, familiar. Desde que he tenido a mi hija, me he vuelto muy familiar.

-Dígame una canción.

-No soy yo muy de música... voy a decir I dont wanna miss a thing, de Aerosmith, que es la que puse en mi boda.

-Qué es lo más importante en la vida?

-La familia. Vivir tranquilo disfrutando de las pequeñas cosas.