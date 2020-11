Caballero le pide a Feijoo que «tome nota da descomposición política» en Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 27/11/2020 20:44 h

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, pide al presidente del PP que «tome nota da descomposición política» que se vive en el Concello de Ourense, de la que a su entender es buena prueba que el presidente de la Diputación, Xosé Manuel Baltar, haya tenido que cesar «ao vicepresidente dos tránsfugas de Democracia Ourensana porque había certas decisións legais cautelares que lle advertían da irregularidade de estar facendo pactos con tránsfugas». Caballero le recuerda a Feijoo que el PSdeG sigue teniendo «vontade cooperativa» para apoyar una moción de censura que le dé la alcaldía «a quen gañou as eleccións»; es decir, al socialista Rafael Rodríguez Vilariño, si bien le recuerda al presidente de la Xunta que no fueron los socialistas los responsables de esta situación «que cada día que pasa é máis complexa».

Gonzalo Caballero se refirió al caso de Ourense al término de una reunión de la ejecutiva del PSdeG-PSOE en la que se analizaron los proyectos de presupuestos estatales y autonómicos. A entender del líder socialista, Galicia se va a beneficiar de unas cuentas expansivas por las que va a recibir «máis de 1.100 millóns» del Estado y de los fondos europeos, unos ingresos extra que, sin embargo, Caballero no ve aprovechados en las cuentas de la Xunta, en las que echa en falta más partidas para sanidad, para la reactivación industrial y para el rural. Cree que el trasvase a Galicia de los presupuestos estatales son «unha emenda á totalidade» de las políticas que hizo Feijoo a lo largo de su mandato al frente de la presidencia de la Xunta. «Feijoo errou en todas as políticas dos últimos once anos» y por eso cree que el PP peca de irresponsable al querer «botar abaixo» los presupuestos que ahora facilitan «políticas expansivas» en Galicia.