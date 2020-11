Pontón pide a Feijoo que «descolgue o teléfono» y consensúe con los partidos los fondos de la UE

0

La Voz de Galicia Redacción La Voz

26/11/2020 17:47 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha preguntado «a que agarda o presidente da Xunta para descolgar o teléfono e convocar a todos os partidos políticos da oposición» con el fin de «fixar unha estratexia de país», con la mirada puesta en el reparto de los fondos europeos Next Generation. «Queremos transmitir a nosa preocupación pola centralización da xestión do fondo covid, porque a experiencia demóstranos que cando é Madrid o que fai a distribución, Galicia perde». Recuerda la líder del BNG que «hai moito en xogo», de ahí la necesidad de reunirse todos los partidos y sacar adelante «unha estratexia de país» con un objetivo: «Que Galicia reciba o que lle corresponde», dice Pontón.

A juicio de la líder nacionalista, «cada euro conta para sacar adiante o país» y, por lo tanto, el debate «non é cantos ministros están do PSOE ou de Podemos, o debate é qe imos facer desde Galicia para recibir a parte que nos corresponde do fondo de recuperación», dotado con 140.000 millones. «Estamos a falar dunha cantidade moi importante e dunha oportunidade para camiñar cara un novo modelo de economía verde, baseada na ciencia e na a investigación», subraya Pontón, quien entiende que debería ser «un asunto capital no que os intereses de pais teñen que estar por riba dos partidismos».

«Man tendida»

Pontón tendió la mano, una vez más, al presidente de la Xunta, para colaborar y para que Galicia «non sexa discriminada» en el reparto. «Pídolle que descolgue o teléfono e convoque os partidos representados no Parlamento canto antes», insistió. La formación nacionalista ha puesto la cifra de 12.000 millones de euros encima de la mesa, lo que equivale al 9 % del fondo europeo.

El BNG quiere que se tengan en cuenta a todos los sectores afectados y se incida en la pequeña y mediana empresa, frente a «grandes multinacionais ou empresas do Ibex». Es preciso, dijo «crear músculo industrial e facer de Galicia un referente de innovación, apostando pola sostenibilidade e por aproveitar o potencial prodctivo».

Además, la formación nacionalista defiende que el fondo se distribuya de acuerdo con una serie de parámetros que recojan las «necesidades e a realidade do país», porque «un reparto en base a proxectos vai beneficiar a grandes empresas, ás multinacionales e, polo tanto, a territorios onde están ubicadas, sobre todo, Madrid e Cataluña».