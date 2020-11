Juan Carlos Quer: «El Chicle creyó que se reiría de mi hija y de la Justicia»

0

25/11/2020 19:35 h

El empresario Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven de 18 años asesinada por José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle o Chiquilín, ha recordado a su primogénita este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ha recordado a su verdugo que equivocadamente, afirma, creyó que se mofaría de su víctima y de la justicia. En su cuenta oficial de Twitter, Quer ha colgado el siguiente comentario: «Hoy se celebra el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. También hoy el Tribunal Supremo revisa la condena a prisión permanente revisable del asesino de Diana. Creyó que se reiría de su víctima y de la Justicia. No será así».

En otra entrada anterior, alude expresamente a Diana: «Creo aún en la Justicia. Mi hija Diana gritó 'no es no' y luchó hasta su muerte frente a su violador y asesino por defender su vida y su integridad como mujer. Justicia». El Tribunal Supremo, como estaba previsto, ha revisado este miércoles el recurso de José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, contra la sentencia que le condenó a prisión permanente revisable por el asesinato de la joven madrileña Diana Quer; la resolución todavía no se conoce.