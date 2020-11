Los ayuntamientos exigen contar ya con 400 millones para salvar el transporte urbano

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 25/11/2020 13:45 h

Los ayuntamientos demandan al Gobierno que convalide de manera urgente un Real Decreto Ley que habilite un fondo para el transporte urbano. La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) reclama 400 millones de euros para que los gobiernos locales puedan afrontar los déficits de las empresas municipales de transporte. Los alcaldes y presidentes provinciales insisten también en la necesidad de aprobar y disponer en este mismo 2020 del Fondo de Recuperación COVID de 3.000 millones de euros.

«Urge que estos recursos estén en tiempo y forma, tiene que haber un Real Decreto necesariamente», señaló este martes el presidente de la Femp, Abel Caballero. Según explicó en la Junta de Gobierno celebrada por vía telemática, es fundamental que ese fondo contabilice en este ejercicio. «Los ayuntamientos reclamamos estar en el plan de reactivación, participar en la reconstrucción con esos 3.400 millones desde las entidades locales», ha señalado.

Durante la reunión, los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular en la FEMP han pedido un plante ante el Gobierno para exigir ya luz verde para estos fondos ya que, tras ocho meses de pandemia, las entidades locales «aún no han recibido un solo euro de ayuda estatal». Así lo ha trasladado el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, que ha expresado la «frustración constante por la escasa receptividad del Gobierno hacia las reivindicaciones de las entidades locales». Igualmente, ha planteado a Abel Caballero la necesidad de «crear desde la FEMP un mecanismo de presión novedoso que logre sensibilizar al Ejecutivo sobre la necesidad urgente de recibir ya los fondos de recuperación y de transporte».

Por su parte, el portavoz de los alcaldes populares en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha solicitado explicaciones de por qué los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos no han hecho suyas ninguna de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado planteadas desde la FEMP y que, una vez más, fraccionó la Federación al no alcanzarse la unanimidad sobre todas ellas. «El abandono y el desprecio absoluto demostrado por el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias hacia las Entidades Locales demuestra que la FEMP no puede confiar en la buena voluntad por su parte sino que debe presionar con contundencia para alcanzar unas reivindicaciones que permitan a municipios y provincias hacer frente a la asfixia financiera que los gastos extraordinarios motivados por la pandemia están generándoles», indicó Azcón.

En la misma línea, el regidor de Zaragoza ha explicado que el partido apoyaría al Gobierno si aprueba un Real Decreto que dote a las entidades locales de los fondos Covid para 2020 pero ha advertido que los 'populares' «impulsarán un nuevo acuerdo unánime en la FEMP en el que se pidan nuevas ayudas para 2021 pues éstas van a seguir siendo necesarias debido al rigor de las consecuencias de la pandemia».

Los ayuntamientos pueden disponer de sus remanentes

Los 3.400 millones que reclaman gestionar las entidades locales representan dos de las demandas planteadas por la Federación el pasado 13 de noviembre en la Junta de Gobierno Extraordinaria. Otras propuestas, como la liquidación por la participación en los ingresos del Estado de 2018 y el incremento de las entregas a cuenta de 2020, ya han salido adelante en el marco del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, que recoge las normas necesarias para poder hacer efectiva la distribución de la liquidación de 2018, (por importe de 573,05 millones de euros) y también el incremento de las entregas a cuenta (que representan 821,9 millones).

En total, suma 1.395,4 millones que, según ha puesto en valor el presidente de FEMP, ya están en marcha, pueden librarse a los Ayuntamientos, lo que, unido a los 12.000 millones de remanentes, ponen a disposición de los gobiernos locales 13.395 millones de euros. Sin embargo, ha insistido Caballero que no renuncian «a nada» y, por ello, además de los fondos de transporte y reconstrucción, la Federación mantendrá su postura de participar en los fondos europeos.