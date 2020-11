Gómez-Reino insta a Juan Carlos I a «dar la cara» y defiende que el Congreso controle al jefe de Estado

0

La Voz de Galicia Redacción La Voz

24/11/2020 13:37 h

Las supuestas cuentas pendientes del rey emérito con la Justicia, la crisis de la inmigración en Canarias, los desahucios y la ley Celaá. Esos fueron los principales asuntos que abordó Antón Gómez-Reino en una rueda de prensa en el Congreso en la que el diputado de Galicia en Común se refirió también a algunos temas que afectan a la comunidad, aunque solo fuese para reprochar a Feijoo su oposición a aplicar la reforma educativa, para denunciar el «expolio» de los Franco en Meirás o para anunciar una iniciativa parlamentaria para que se investigue la muerte en Filipinas del gallego Diego Bello.

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que las sospechas de irregularidades del rey emérito Juan Carlos I parecen ya «una letanía» y que es «hora que dé la cara». Por tanto, ha demandado que regrese a España para rendir cuentas de las «muchas situaciones oscuras» que tienen que ver con sus finanzas en los últimos años. Así lo ha indicado en referencia a una información de 'El Confidencial' que alude a que el antiguo monarca escondió presuntamente en Suiza millones de acciones de empresas. Gómez-Reino ha recordado que su grupo parlamentario ha tratado de impulsar en el Congreso diferentes iniciativas para poder «monitorizar» las cuentas «presentes y pasadas» de Juan Carlos I y que más allá de su situación, es «fundamental» que la Jefatura del Estado pueda ser «controlada en esta cámara».

Sobre el rey emérito también se ha pronunciado en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, quien ha enfatizado, a tenor de esta información, que «trabajar por un horizonte republicano es también trabajar contra la corrupción».

Sobre la crisis migratoria en Canarias, Gómez-Reino ha subrayado que siguen los acontecimientos con «enorme preocupación» y ha recordado que diputados del grupo parlamentario se han desplazado al archipiélago para comprobar 'in situ' la situación. En este sentido, ha asegurado que hay que solventar y dar una salida a esta crisis.

Antón Gómez-Reino ha asegurado que el castellano no está en peligro con la Ley Celaá y celebra que la nueva normativa educativa alimente la protección a las lenguas cooficiales. El diputado de Galicia en Común ha calificado de «magnífica noticia» que la LOMLOE «dé carpetazo» a la 'Ley Wert', que mantenía al país en el «siglo pasado» en materia educativa. A su vez, ha defendido que la nueva ley educativa sitúa a España en los estándares europeos y ve «con cierta tristeza» que la derecha reaccione con «bulos y manifestaciones con grandes coches» cuando el castellano, una lengua que hablan 500 millones de personas en el mundo, «no está en peligro». El líder de Galicia en Común confía en que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, haya realizado simplemente una «declaración provocadora» sobre la Ley Celaá y no le «entra en la cabeza» que sopese legislar para no aplicar una ley orgánica.

Por otro lado, ha lamentado que la familia Franco vuelva a solicitar la suspensión de las medidas cautelares decretadas por la Justicia sobre los bienes del pazo de Meirás y ha recordado que «se acabó el tiempo de la impunidad» y «toca poner fin al expolio».

Sobre la polémica creada en torno a los desahucios, a raíz del frente formado entre Podemos, ERC y Bildu para forzar a los socialistas a prohibir los desalojos de viviendas a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, Gómez-Reino cree que lo fundamental en ese debate es que ese objetivo se consiga, y no cómo hacerlo. «Lo fundamental no es el cómo, sino el qué», ha recalcado Gómez Reino, quien ha remitido al Ejecutivo para determinar cuál es la vía que se decide finalmente. A su entender, de lo que se trata es de que se sigan prohibiendo los desahucios en una situación como la actual y hasta que concluya el estado de alarma, porque es «un clamor de pura lógica».