Feijoo sobre la Ley Celaá: «En Galicia pretendemos que en el ámbito de nuestras competencias esa ley tenga la más mínima aplicación posible»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Gago

Pontevedra / La Voz 23/11/2020 13:55 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, criticó nuevamente la nueva ley de Educación, conocida popularmente como la Ley Celaá, a la que calificó de «mala», «que divide» y que «tiene una visión de la sociedad española reduccionista». El dirigente autonómico señaló que en Galicia su aplicación será la mínima que permita el marco legal. «Nosotros no compartimos esa ley y lo que vamos a pretender es que en el ámbito de nuestras competencias tenga esa ley tenga la más mínima aplicación posible». Feijoo acusó a la norma impulsada por PSOE y Podemos como «una ley que cree que los padres no tienen derechos y que solamente puede haber un modelo social y que es el que tienen el Gobierno o sus socios».

El presidente de la Xunta fue rotundo al hablar de esta normativa: en la medida de lo posible no habrá cambios en el sistema educativo gallego. «Con la legislación actual entiendo que podemos adoptar la mayoría de las decisiones. La Ley Celaá no viene a modificar la normativa educativa gallega y vamos a seguir aplicándola salvo que por imperativa legal haya algún precepto de obligado cumplimiento».

A la hora de abordar los aspectos más polémicos de la ley estatal, Feijoo también fue claro. En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, al finalizar un acto institucional en Pontevedra, afirmó: «En Galicia tenemos dos idiomas, este en que le estoy hablando yo y outro que falamos con normalidade e con cordialidade que é o galego», cambiando de idioma en la respuesta. «Tanto o castelán como o galego son os dous idiomas da ensinanza en Galicia, non so un, e por suposto que en Galicia hai pais quen mandean aos seus fillos a escola concertada e que seguirán existindo os concertos no ámbito educativo na comunidade. E por suposto que distinguimos entre aprobar e suspender e non daremos títulos aos alumnos que suspendan».

«Ese tipo de consideracións -añadió- as imos manter na comunidade autónoma con normalidade e con tranquilidade. Cremos na calidade educativa, no plurilinguismo, no bilinguismo cordial e na libertade de elección dos pais, e no que non estamos de acordo para nada é que so poida remitir os seus fillos a un colexio privado aquela familia que teña diñeiro».

Feijoo aprovechó para preguntarse: «So as rendas altas poden enviar os seus fillos aos colexios privados ou as rentas baixas e as rentas medias tamen teñen dereito a remitir os seus fillos aos colexios concertados?. A resposta e que non pode a renta familiar decidir ou ser determinante para se un fillo esta a unha escola privada ou publica».