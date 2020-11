Feijoo: «Parece razonable que en diciembre podamos abrir en parte la hostelería»

0

Dani (Viveiro) y Luis (Vigo)

¿Qué pensaría usted si un político le obligara a inyectarse un compuesto químico y usted no quisiese?¿Ha considerado la idea de que sean ustedes, los políticos, los primeros en ponerse la vacuna y esperar un año para ver que no tiene efectos adversos, para así dar ejemplo?

Estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa, por lo que inevitablemente muchas personas quedan infectadas, y un 0,8 % aproximadamente, mueren. Con carácter general las vacunas no son obligatorias. Lo que pretende la ley que se tramita en Galicia es gestionar esta pandemia u otra, y prevé la posibilidad de que, si en algún caso las autoridades sanitarias considerasen que fuese obligatoria, obligar a los ciudadanos a vacunarse. En Galicia vamos a tener una ley que dice que las autoridades podrán obligar a vacunar, pero en ningún caso se deduce que sea obligatoria la vacuna contra el Covid, que no tenemos todavía. No será obligatoria.

Luis (Ferrol)

¿Hasta cuándo durará el cierre perimetral y la exclusividad de reunión con personas convivientes?

Nosotros tomamos una decisión porque se estaba disparando el número de infectados. Hasta octubre eran 4.400 infectados, y el día 15 de ese mes superamos los 9.000, en 15 días, y por eso saltaron las alarmas. Cuando sobrepasamos los 10.000 tomamos la decisión de perimetrar municipios, por eso pedimos un sacrificio a la hostelería que será compensado en parte con ayudas por 100 millones de euros. Las cosas van mejor, hay una bajada del 14 %, pero nos gustaría que todo fuese más rápido. Hemos contenido las entradas de UCI y hospitalización, pero antes la curva señalaba una alta ocupación de camas y entraríamos en un colapso hospitalario. En Ourense, Santiago y A Coruña las cosas van a la baja, y en Pontevedra, Vigo y Lugo está costando más. Albergamos la esperanza de dar alguna buena noticia a mediados de diciembre. El objetivo es resetear, disminuir las ocupaciones y los nuevos infectados, pero todavía quedan dos semanas. Parece razonable que en diciembre tengamos buenas noticias en la mayoría de los territorios y abrir en parte la hostelería. SI las cosas van a así lo podemos conseguir, pero vamos a ser muy prudentes.

María Eiras (Santiago)

Como médico especialista con contratos encadeados nos últimos 6 anos, estou na primeira liña sempre, con covid e sen el. A min e aos meus compañeiros gustaríanos saber cal é a razón pola que en Galicia non se convoca unha OPE por concurso de méritos, sen exame, como a que se fixo en 2004 ou a que se fará proximamente en Canarias?

Levamos convocadas en Sanidade unas 5.000 prazas. Temos 3.500 prazas que poderiamos convocar mañá, pero para iso precisamos unha lexislación que permita sacar todas as prazas. So deixan sacar as vacantes de cada ano, as veces incrementadas ata o 108 %, pero nunca todas. É un problema legal. Acabamos de sacar mil prazas máis. Sobre a forma de entrada, entendo que na mesa sectorial se pode falar deste tipo de cousas, se se pode pasar a unha situación de estatutario indefinido por un concurso de méritos.

Pablo (A Coruña)

¿Nos están contando toda la verdad sobre el covid, y, si es así, qué medidas tomaría usted si fuera el presidente del Gobierno?

Probablemente el principal problema en España fue que el Sistema de Alerta Epidemiológica falló estrepitosamente. Es de los pocos cometidos que tiene el Ministerio de Sanidad. En Galicia, el Sergas empezó a comprar respiradores el 1 de marzo. Si todos hubiésemos hecho lo mismo, España no se hubiese colapsado. Si fuera presidente del Gobierno hubiera dicho la verdad sobre el número de muertos en España, y también sobre el número de mayores fallecidos en residencias o en hospitales procedentes de residencias. También hubiese hecho una ley específica y no hubiera jugado con el IVA de las mascarillas. Sería muy prudente con la vacuna, y muy sensato y riguroso para no crear expectativas que ojalá se cumplan. El Gobierno de España tomó decisiones sin un comité de expertos, que no conocemos a día de hoy, porque se gestionó con decisiones políticas, no clínicas.

David Estévez (Pontevedra)

El pasado 5 de noviembre saltaba la noticia de que el gobierno luso daba prioridad a la conexión ferroviaria Lisboa-Porto-Vigo frente a la de Lisboa-Madrid. Mi pregunta es: ¿Cree usted que ahora mismo está apostando más el Gobierno de Antonio Costa por el Corredor Atlántico que el ejecutivo de Pedro Sánchez? ¿Cree que por fin Galicia verá cumplida esa demanda histórica?

Es evidente que el primer ministro de Portugal apuesta más por Galicia que el presidente de España. Lo ha dicho claramente, ya me lo había dicho una ministra portuguesa y me lo confirmó el embajador. El corredor atlántico cuesta unos 3.000 millones, y el del mediterráneo,7.000. Este tiene plazo y el atlántico, no. En el 2018 ya estaba comprometido por 140 millones el trazado ferroviario de Langosteira al puerto interior de A Coruña en el que la Xunta ponía 20 millones. Lamentablemente no tenemos ni un euro para la salida sur y quieren volver a a hacer un estudio que la Xunta tenía hecho. Y la conexión de mercancías Vigo-Ourense tampoco tiene presupuesto.

Eduardo (Ourense)

¿Por qué a fecha de hoy, siendo grupo de riesgo, sigo sin poder vacunarme de la gripe?

En este momento el número de personas vacunadas es histórico, un 37 % más que toda la vacunación de la gripe del año pasado. Y se dispensará hasta el 30 de diciembre. Tenemos vacunas todavía, más de 80.000, y espero que si esta persona es de un grupo de riesgo tenga esa vacuna. Ha habido una avalancha pese a que se compraron 200.000 dosis más. Deberíamos haber dado prioridad a los grupos de riesgo y no vacunar a otras personas, pero lo cierto es que los centros de salud no preveían la avalancha de estas semanas.

Abel (Neda)

El castellano está siendo atacado por la Ley Celaá. ¿Y por usted? ¿Me puede decir por qué todos los anuncios de la Xunta en papel o audiovisual son solamente en gallego?

Uno cuando está en el medio tiene problema con los lados. Tenemos dos idiomas y una riqueza lingüística que tenemos que proteger. Nuestro sistema educativo es bilingüe y la ambición es que sea trilingüe, con un manejo del inglés medio o alto. Es verdad que el gallego es una de las señales culturales más importantes que tenemos, y como comunidad nuestra obligación, además de mantener la libertad y cordialidad lingüística, es impulsar un idioma como el gallego que hablamos tres millones de personas. La inmensa mayoría de los ciudadanos que viven en Galicia entienden gallego y castellano. Nunca hubo tanto conocimiento de las dos lenguas. Creo que no molestamos a nadie con esos anuncios, pero cualquier ciudadano que quiera dirigirse a la Xunta en castellano tiene su derecho.

Pilar (Pontevedra)

¿Cuándo van a publicar el cronograma con las fechas de los exámenes de la oposición que desde la Dirección Xeral de Función Pública nos llevan prometiendo desde septiembre?

Hemos sido criticados por opositores que querían pruebas en verano, y también por los que proponían no realizarlas. Al final, todos los partidos se posicionaron en contra de realizarlas, y las paralizamos. Durante este tiempo aprobamos la oferta pública de empleo en Sanidade y Función Pública, y en la Lei de Orzamentos establecemos la posibilidad de organizar exámenes descentralizados en fechas distintas. Es la primera vez que lo hacemos. Esta ley entra en vigor a finales de enero, y a partir de entonces podemos hacer para una misma categoría dos o tres pruebas, con el mismo temario pero preguntas distintas. Queremos hacer las pruebas cuanto antes, pero la situación no garantiza una fecha. Si no hacemos exámenes masivos es por la salud de los opositores. Entre enero y febrero podemos conocer las fechas con cierta seguridad, pero no hay más objetivo que el de acertar y garantizar la salud de los opositores y no arrepentirnos de un brote en las pruebas. Siempre es bueno llevar la oposición bien preparada, y dos meses o tres arriba o abajo no serán determinantes para un opositor. Es un gran momento para hacer oposiciones, es el mejor momento para el que tenga vocación de servicio público.

Eva (A Coruña)

¿Sabría decirnos si estas Navidades podremos cenar en familia? ¿Podremos movernos dentro de la misma comunidad?

Con seguridad no lo podemos decir. Debo de ser prudente. Estamos a diez días del puente de diciembre y a un mes de Navidad. Las cosas van mejorando, y Galicia es la comunidad autónoma con menos ocupación hospitalaria. Si frenamos los contagios podremos mantener cierto optimismo. Carballiño llegó a tener una tasa de más de 600 infectados, y abrimos ahora en 92. Yo creo que si las cosas van así, en la mayoría de los ayuntamientos vamos a estar mucho mejor.

Marta (A Coruña)

Como votante suya, y además hostelera, me gustaría que nos dejase trabajar en cuanto se pueda, pero que no nos quite las barras.

Nos ha dolido tomar esa decisión. Me gusta tomar un café o cenar fuera, por eso comprendo esa sensación. Vamos a dedicar a la hostelería ayudas por 100 millones de euros, entre 6.000 y 9.000 euros por establecimiento. Noviembre no es un mes de consumo expansivo y queremos que la hostelería tenga un mes de diciembre mejor. Si no lo hacemos así habría que hacer en diciembre lo que estamos haciendo en noviembre. No hay otro objetivo, que les vaya bien, son 100.000 empleos y los bares no contagian, los responsables somos las personas que acudimos a ellos porque nos relajamos y tenemos más descuido que en otra actividad. Ni nos olvidamos de la hostelería, ni la dejamos tirada. Ya hay 15.000 solicitudes de ayudas en tres días, y en el próximo Consello aprobaremos otros 50 millones más. Vamos a financiarles el 80 % de los gastos para las terrazas, así que si alguien invierte 3.000 euros, 2.400 los pone la Xunta. Una semana antes de tomar esta decisión Alemania cerró los bares, y Gran Bretaña y Francia, bares y comercios. En Galicia el único sector afectado es la hostelería. El resto tiene límites de aforo, pero funcionan. En muchos países no se puede ir a tiendas o centros comerciales, y se da por supuesto que a la hostelería, tampoco. Esta decisión pretende no posponer la decisión hasta diciembre, para que ese mes sea mejor que noviembre.

Roberto Carlos Reigosa Val (Foz)

¿Qué tenemos que hacer los empleados de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao afectados en el ERE para que que de una vez por todas tengamos una solución por parte de las administraciones?

O que temos que facer é traballar xuntos. O que queremos é que haxa unha factoria de alumino primario en España. O último botón que non descartamos apretar é o da intervención.

Brais (Reino Unido)

¿Gustariame saber se a Xunta de Galicia ten pensado dar algunha axuda á diáspora galega que voltaría polo Nadal para costear a PCR que esixe o goberno central para entrar no país?

Levamos tempo pedindo ao Goberno que pida unha PCR ao entrar en España, e entraron xa millóns de persoas. En case todos os países piden a PCR ou unha corentena por ser españois, pero nós non temos en este momento un plantexamento ao respecto. Se esta persoa pide a PCR en Galicia, se é galego ou español, seguro que é gratuita. No aeroporto o descoñezo.

Ana (Santiago)

Vostede dixo que ía cumplir coa Lomloe só no básico e de obrigado cumplimento, ¿que significa iso? ¿Que o galego vai a seguir sendo tratada como unha segunda lingua minorizada en favor do castelán desde hai anos? ¿De verdade cre que a nova lei pode supoñer a desaparición do castelán en Galicia?

O galego non está tratado como segunda lingua, está tratado igual que o castelán. O número de horas lectivas é exactamente igual, polo tanto non entendo por que se considera o galego de menor condición que o castelán. Cando saen datos do instituto de estatística e outros estudos estes acreditan que o número de persoas que coñecen o galego a nivel oral e escrito segue a ser altísimo; o número de persoas que comprenden o galego é do 98 ou o 99 %; o problema que temos diagnósticado é que a mocidade, aínda coñecendo o galego, usa o castelán. É un problema de utilización. As linguas non se impoñen, non se pode obligar a falalas. Hai que convencer á xente de que o galego é o signo cultural máis potente de Galicia. É un idioma útil que conecta coa lusofonía. Imos seguir con ese equilibrio lingüístico e con esa cordialiade. A Xunta ten que ter unha visión ampla de Galicia, pensar que so se pode falar en castelán o galego é reducionista, e non o comparto. Galicia é bilingüe, non perdamos ningún dos dous idiomas, nin o galego como lingua propia, nin o castelán como lingua oficial do Estado. Temos dúas linguas, non creo que debamos rifar por iso, porque non temos os problemas de Cataluña. Creo que o modelo de bilinguismo cordial de Galicia non sei se é o mellor, pero é o máis consensuado. Sobre a Ley Celàa, todo o que poidamos preservar da nova lei e que non sexa de obrigado cumprimento o imos facer. Nós non imos dar o título de bacharelato a unha persoa que suspende. Non imos ter un único idioma vehicular na ensinanza. Imos manter o ensino concertado porque as rentas medias e baixas tamén teñen dereito a mandar aos seus fillos a un colexio concertado, e non somentes aquel que ten unha renda alta para decidir e pagar o colexio. Imos seguir co noso sistema educativo porque é bo. No informe PISA Galicia está por riba da media do sistema educativo de España, de Europa e da OCDE, e porque o abandono baixou á meteade. Empezamos no 26 % no 2009 e estamos no 12 %. Se temos un sistema mellor, por que o vamos cambiar? E ten outros erros importantes, como obrigar aos profesores de FP que sexan graduados, ou deixar que os inspectores educativos os poida decidir un director xeral ou un conselleiro sen aprobar oposición. A ley non é educativa, é en un marco onde os soberanistas se sinten ben porque teñen unha lei á carta. Foi unha imposición para aprobar os orzamentos, a moeda de cambio para que haxa contas é o modelo educativo, entre outras cousas.

Miguel (Suiza)

¿Tenemos desde la diáspora que tener miedo a que nos ocupen nuestras casas mientras trabajamos en el extranjero?

Con carácter general, no. El porcentaje de ocupación en Galicia está por debajo de la media de España y tenemos claro que es un acto ilegal, y por tanto hay que ser implacables con los que atentan contra los derechos de los demás. No tenemos una policía propia como en Cataluña o País Vasco, lo que nos permitiría tomar decisiones de forma más directa, pero el Gobierno va a proteger las casas. Con carácter general este problema, que es puntual, entiendo que va a bajar, porque el Gobierno gallego y la sociedad no acepta ese tipo de cuestiones.

Carlos (O Porriño)

¿Por qué os cazadores teñen o especial privilexio de poder percorrer Galicia para matar animáis sen ter que cumprir as restricións postas pola Xunta a máis de 60 concellos?

Os cazadores que viven en concellos non perimetrados non teñen problemas. Para os que viven en concellos con restricións facilitamos as batidas de xabaríns. Desde marzo aumentaron os danos do xabarín, e incluso ocuparon rúas urbanas. Temos que autorizalas para manter o equilbrio cinexético e para manter a salvo a as explotacións de gandeiros.

Fernando Cerezales (Fuente de Oliva, Balboa, León)

¿Cuál es su posición en nuestra petición de pertenecer a Galicia?

No le oculto que lo vemos con simpatía. Si alguien quiere ser gallego lo primero que tiene que hacer es quererlo. Las relaciones con Castilla y León siempre fueron buenas, aunque es cierto que hay zonas con una proximidad que la división administrativa nos ha impedido ser de la misma comunidad. Si el tema sigue, puedo hablar con Mañueco y si les parece bien buscamos una solución.

Valentín Presedo García (Santiago)

Ha dicho que esta sería la última vez que se presentaría a las elecciones gallegas. ¿Todavía lo sigue pensando o no? De ser así, ¿se presentaría a las elecciones del Estado?

Las elecciones fueron en julio, llevo menos de cien días de presidente en esta legislatura, y fueron cien días cargados de actividad y gestión de la pandemia. De otras elecciones no tengo novedad y no puedo darle un titular. Quiero ser presidente de Galicia, porque es un honor esta confianza ampliada, y mi compromiso es Galicia. No es un eslogan.

Antonio José (Santiago)

Soy agente comercial autónomo y comisionista. La pandemia nos ha dejado a nuestro sector con una merma de ingresos a veces del 100 %. Dentro de las ayudas, nadie habla de nuestro caso, pero pagar, pagamos autónomos, IVA, IRPF... no se nos perdona.

Tenemos 30 millones de ayudas para autónomos en general, no solo para hosteleros.Yo le propongo que compruebe si en su clasificación de autónomo puede recibir ayudas. Si hemos hecho un buen planteamiento deberían tener una ayuda. Nosotros somos una comunidad autónoma, no el Gobierno central, y podemos apoyar con nuestro presupuesto, pero lo lógico es que un Gobierno central sepa qué profesiones están más afectadas por la crisis.

Alberto (Oleiros)

Visto o que está a ocorrer coas residencias de maiores nesta pandemia, ¿as novas residencias que ten previsto abrir a Xunta serán de xestión pública ou privada?

O que está acontecendo nas residencias de todo o mundo é que están afectadas polo Covid, e nós temos que seguir priorizando sen dar unha vida por perdida. Para iso facemos cribados a empregados e residentes. Cando facemos comparativas acreditamos que en Galicia o número de falecidos é moito menor que na maioría dos países de Europa, e 13 puntos por debaixo dar mortalidade de España, polo que sabemos polos medios, porque non sabemos se o Goberno os vai publicar. Non significa que unha morte non deba preocupar. Se collemos a porcentaxe de usuarios, o 98 % de prazas de residentes está libre de coronavirus. O que queremos é facer residencias seguras. O coronavirus entrou na Moncloa, nas casas, nos equipos de fútbol, o teñen os deportistas de alto nivel, sanitarios… pensar se o problema é que é pública, concertada ou privada… as estatísticas non acreditan iso. O problema non é de titularidade, senón de rigor, protocolo, plantillas e cribados.

José Manuel (Lugo)

¿Por qué no ha contratado profesores, donde están los 93 millones covid para educación?

Contratamos e incrementamos a plantilla un 7 %. Contratamos a máis de 2.300 novos profesores, e investimos en material covid moito diñeiro. No próximo Orzamento temos un fondo Covid con 500 millóns para Sanidade, Educación e Política Social, e os colexios funcionan de forma óptima, con carácter xeral, e os contaxios son contidos. Non hai colexios pechados por coronavirus, so aulas en corentena.

Luz (Carballo)

Trabajo en Santiago. Todos los días voy y vengo a Carballo. ¿Por qué, si hay cierre perimetral, nunca he visto un control?

Non sei explicalo. Supoño que os haberá. Eu creo que hai controis, eu os vin nas estradas. Entre Carballo e Santiago neses momentos nos que pasa non os haberá, pero penso que a Guardia Civil é un corpo de absoluta fiabilidade se recibe as ordes.

José Manuel (Carballo)

¿Cuándo quitarán los peajes de la autovía Carballo-A Coruña?

Esa é unha das autosestradas coa peaxe máis asequible de España. A pregunta procede, porque se di que van reducir as peaxes da AP9. Esa autoestrada ten descontos de ida e volta, e por viaxar de madrugada. Xa me gustaría a min ter un coste de peaxe como o de Carballo para a AP9.

Celia (Ourense)

¿Me gustaría saber por qué a los ciudadanos de Ourense se nos mantienen las restricciones durante casi dos meses cuando a día de hoy somos la ciudad con casos activos de covid más baja de Galicia y con la presión hospitalaria bajando?

Boa pregunta. Ourense está facendo un bo esforzo, pero a cidade co límite máis baixo é Santiago. Santiago ten menos que Ourense. Nada agradaríame máis que levantar as restricións. Para iso hai un comité clínico con reunións os martes e os venres, e imos tutelar esas decisións. En Carballiño abrimos, e hai outra localidade coa que son optimista, Verín. Abriremos Ourense cando chegue a eses niveis.