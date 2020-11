El PSdeG subraya que Feijoo «chega tarde e mal» a rectificar la política de recortes de una década

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

21/11/2020 13:59 h

Los representantes del PSdeG-PSOE en todas las cámaras legislativas (Parlamento gallego, Congreso, Senado y Eurocámara) se reunieron este sábado en Santiago para analizar las respuestas que se están dando a la crisis provocada por la pandemia y poner en valor las políticas expansivas y de impulso de la inversión. La reunión interparlamentaria fue aprovechada por el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para volver a denunciar la «mala orientación» que a su juicio lleva el proyecto de Presupostos de la Xunta para el 2021 y advirtió que Feijoo «chega tarde e mal» a rectificar las medidas «austericidas» que aplicó en la última década.

«Necesitamos políticas económicas expansivas, keynesianas e anticíclicas», señaló Caballero en declaraciones a la prensa, pues entiende que es la única vía para impulsar el consumo, estimular la inversión y reactivar el crecimiento económico. Y añadió que, en paralelo, también son precisas «políticas sociais de protección das persoas» para poner coto al aumento de las desigualdades y para que «non quede ninguén atrás».

Este doble criterio, que los socialistas gallegos dicen apreciar en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, lo echan en falta en el proyecto gallego, que no conocerán en profundidad hasta que el lunes sea presentado al Parlamento. En todo caso, el número uno del PSdeG abundó que en basta con ver que la línea de ayudas directas a la hostelería es de 17 millones de euros para comprobar que el presidente de la Xunta «está aillado en Monte Pío e non ten en conta as necesidades dun país que o está pasando mal».

Caballero puso de relieve que autonomías con menos población que la gallega habilitaron líneas de ayudas para los sectores hostelero y turístico de entre 30 y 40 millones de euros. «Galicia está á cola das axudas», dijo, y considera además un despropósito que, hasta el momento, nadie recibiera un solo euro.

«Se a orientación dos orzamentos da Xunta e non dar nin unha axuda directa á hostelaría, temos que dicir que é unha mala orientación para o conxunto de Galicia», subrayó Caballero, que concluyó emplazando al Gobierno del PP a rectificar las políticas de recortes que ha practicado hasta ahora.