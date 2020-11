Feijoo dice que la mejor vacuna contra la pandemia de la violencia machista es la educación, «e empeza na casa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción La Voz

21/11/2020 14:43 h

El presidente de la Xunta cree que la mejor vacuna contra la violencia machista es la educación, «e empeza na casa». Así lo aseguró el presidente de la Xunta en un acto organizado por el PPdeG, bajo el título Violencia de género, la otra pandemia a combatir, y que se celebró con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese foro, celebrado en la Cidade da Cultura, en Santiago, Núñez Feijoo recordó que la lucha contra la violencia machista dura todos los días del año y trasciende «lazos, lemas e palabras».

«Todos os días estamos comprometidos contra os maltratadores, non é cuestión dun minuto ni dun día, senón que estamos comprometidos permanentemente contra a irracionalidade, contra os asasinatos, contra as lesións, contra as presións psicológicas que sofren moitas mulleres a diario», ha añadido Núñez Feijoo, que ha recordado a todas las mujeres asesinadas, así como a sus hijos y a todas las víctimas.

El titular de la Xunta ha llamado a no relajarse frente a esta «enfermidade social» que puede afectar a cualquier familia, en cualquier casa, «ata a aquelas das que poríamos a man no lume de que non o farían». En su intervención animó a los partidos políticos a luchar de forma implacable contra la violencia machista sin echarse la culpa unos a otros y a trabajar desde el «consenso», y aseguró que para la Xunta y para el PPdeG siguen plenamente vigentes tanto el pacto autonómico como el pacto estatal contra la violencia de género. Núñez Feijoo ha defendido el carácter «pioneiro» de Galicia en la lucha contra la violencia machista desde la administración, «impulsando políticas» desde el Gobierno y «pactando» desde la oposición.

El presidente de la Xunta se refirió al paso dado para unir Igualdad a Empleo en una nueva consellería, ya que junto con la educación, el empleo es el otro pilar contra la violencia machista: «onde hai emprego, hai liberdade e onde hai liberdade, hai igualdade», subrayó en defensa de la independencia económica de las mujeres. A los hombres los animó a luchar contra la violencia machista, «unha tarea de todos e de todas».