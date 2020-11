El BNG cree que la ley de salud del PP «trata os galegos como sospeitosos»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 21/11/2020 14:09 h

El consello nacional del BNG se reunió esta mañana de forma telemática para analizar los últimos datos de la pandemia, estudiar el contenido de la reforma de la ley de salud propuesta por el PP y revisar los presupuestos que la Xunta presentará el lunes en el Parlamento de Galicia. En lo que respecta a los datos de la pandemia, Ana Pontón dijo al finalizar el encuentro que «non dan lugar ao optimismo» y que no ve que las medidas adoptadas hace ya tres semanas se traduzcan en una mejora de la situación. Por ello, pidió a la Xunta medidas más drásticas, como intervenir las residencias, incrementar las PCR, poner más rastreadores y reforzar el sistema público. Según la líder del BNG, Feijoo sigue instalado «na improvisación» y sin tomar medidas que permitan adelantarse a la pandemia.

El BNG lamenta que, en lugar de esas medidas, el PP promueva una ley de salud que, a entender de los nacionalistas es «unha chapuza xurídica» cuya legalidad ponen en duda por la pérdida de derechos fundamentales que recoge ante una situación de pandemia, tales como el cierre de actividades, la incautación de bienes, la limitación de horarios, el uso de datos personales o la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria. Respecto a este último punto, Pontón dijo que la cuestión es saber cuándo llegarán las vacunas y cuántas llegarán, porque ella está convencida de que en Galicia no hay una polémica abierta con la vacunación y que los gallegos van a ponérsela. Frente a ello, la portavoz nacional del BNG cree que la Xunta trata a los gallegos «como sospeitosos» a los que, en lugar de darle soluciones, hay que sancionarlos. Pontón califica de excesivo el nivel sancionador de la normativa, con multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. «Non hai máis que ver como a palabra "sanción" repítese ata 71 veces no texto».

El consello nacional del BNG hizo también un repaso de los presupuestos cuyas líneas maestras dio a conocer ayer Feijoo, como paso previo a su presentación, mañana, en el Parlamento de Galicia. Pontón los calificó de «propaganda cos mesmos titulares de todos os anos». A su entender, será «unha oportunidade perdida para poñer en marcha un proxecto de país e para que Galicia saia da maior crise dos últimos anos». Recalcó, además, que el incremento de las partidas con respecto al año pasado no se debe a un esfuerzo de la Xunta, sino a fondos de otras Administraciones; es decir, la estatal y la europea. Según el BNG, si se quitan esas aportaciones extraordinarias para la lucha contra el covid, «veríamos como as inversións que hoxe temos son 1.190 millóns menos que no 2009».