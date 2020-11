Ana Pontón: «Todo apunta a que as contas son unha oportunidade perdida para erguer o país»

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

20/11/2020 18:46 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó este viernes la «opacidade» de la Xunta en torno a los presupuestos, que no permitirá que la oposición pueda acceder al documento hasta el próximo lunes. Con todo, y manejando la información facilitada en rueda de prensa, la líder nacionalista tildó de «inaudito» que en medio de una pandemia se presenten unas cuentas «nas que se repiten os mesmos titulares de sempre, coma o día da marmota», por lo que considera que son «unha oportunidade perdida» para levantar el país en la complicada situación actual.

«Con propaganda non se soluciona os problemas do país», señala Pontón, y menos aún en medio de una pandemia como la del covid-19. Echa en falta en el proyecto una estrategia de país y de apoyo a los sectores más afectados por la crisis: «Todo apunta a que as contas do 2021 son unha oportunidade perdida para erguer o país».

Y es que, de forma más pormenorizada, Pontón aludió que uno de los aspectos clave de la nueva legislatura fue la constitución de una comisión en el Parlamento, con el fin de impulsar un gran acuerdo para la reactivación económica y social. No obstante, critica que Feijoo reservara «menos do 1 % do orzamento para executar as liñas estratéxicas» que se puedan pactar en dicha comisión.

Apunta también la dirigente del Bloque que la Xunta presume de gastar más en sanidad, «pero non sabemos en que», pues solo para reforzar la atención primaria harían falta, cifró, 200 millones de euros más, que no figuran en ningún sitio. «Estamos ante uns orzamentos que son un instrumento importante, pero moito nos temenos que neles hai máis de propaganda que de realidade», zanjó.