Los tres rectores alertan de que cientos de alumnos dejaron sus estudios por la pandemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 20/11/2020 05:00 h

La pandemia y el confinamiento decretado el pasado mes de marzo tuvieron un impacto considerable en las universidades gallegas, que de un día para otro tuvieron que dejar la docencia presencial para abonarse a la digital. Y hubo dificultades asociadas a la brecha digital, que se mitigaron en parte con el suministro de equipos y conexiones de banda ancha a los alumnos que carecían de ellas. Pero eso no impidió que varios centenares de universitarios plantaran sus estudios por la imposibilidad de sus familias de seguir pagando las matrículas.

Los tres rectores comparecieron ayer en la comisión para la reactivación económica de Galicia creada en el Parlamento para dar cuenta de las dificultades por las que están pasando y plantear soluciones de futuro. Y como línea argumental, los tres coincidieron en demandar de la Xunta una financiación estructural suficiente, a la vez que pusieron en valor las medidas habilitadas para hacer frente al golpe que el covid-19 supuso para muchos alumnos.

Antonio López, rector de la Universidade de Santiago, explicó que hubo que suministrar equipos informáticos y móviles con datos a decenas de alumnos para que pudieran seguir las clases de manera telemática y evitar así el abandono.

Lo mismo se hizo en la Universidade da Coruña, como relató su rector, Julio Abalde. Llegaron al punto de crear una línea de «axudas directas», aparte del suministro de equipos, para evitar que los alumnos interrumpieran sus estudios. «E aínda así, houbo uns 200 estudantes que renunciaron á súa matricula», detalló.

El rector de Vigo, Manuel Reigosa, dio cuenta del mismo problema en su institución académica, que se intentó mitigar sacando «bolsas específicas» para alumnos cuyas familias estaban afectadas por ERTE o un ERE y no pudieran seguir financiando sus estudios. «As axudas non se esgotaron, e os que non puideron pagar os últimos prazos de matrícula, financiáronse con cargo aos fondos da universidade», dijo, lo que supuso un sobrecoste de unos 700.000 euros.

Una bolsa covid

Desde la oposición, Ana Pontón (BNG), propuso la creación de una «bolsa covid» para evitar que el alumnado tenga que dejar sus estudios universitarios. Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero reclamó a la Xunta medidas para frenar el abandono de los estudios.