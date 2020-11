Pontón justifica la abstención del BNG a la nueva ley de educación: «Reflicte a nosa distancia con ese modelo educativo»

canto galego menos quere o PP no noso país

Santiago / La Voz 19/11/2020 17:53 h

La líder del BNG, Ana Pontón, justifica la abstención de su formación a la nueva ley educativa, la Lomloe, en que el centenar de enmiendas presentadas por el diputado nacionalista Néstor Rego no fueron atendidas en el Congreso. «Esa abstención reflicte a nosa distancia con ese modelo educativo», aseguró, ya que el Bloque solicitaba, entre otras cuestiones, una apuesta firme por la enseñanza pública frente a la concertada, una educación laica, más financiación, la reducción de ratios y una mejora de las condiciones del personal docente. Pero la portavoz nacional del BNG cargó, sobre todo, contra la derecha y la extrema derecha por su defensa del español como lengua vehicular, y en particular, contra Feijoo, al que acusó de «asfixiar o galego». Para Pontón, la pregunta que hay que hacerse es «canto galego menos quere o PP no noso país».