Condenado un empresario pontevedrés por dar una palmada en el trasero a una empleada de 17 años

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 19/11/2020 13:58 h

Con una multa de 3.240 euros como autor de un delito de abuso sexual ha sido condenado un empresario pontevedrés que dio un cachete en el trasero de una empleada menor de edad.

La Audiencia de Pontevedra confirma que los hechos se produjeron la mañana del 7 de mayo del 2018 cuando el acusado, «con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia», se dirigió a la víctima, que entonces tenía 17 años, «diciéndole que era atractiva, que la quería para él». En un momento dado, este empresario, que regenta una empresa de redes en la provincia de Pontevedra, «le dio una palmada en el trasero» a la joven. El fallo puede ser recurrido.

La resolución ratificada del Penal pontevedrés sostiene que actuó movido por «la intención de satisfacer sus impulsos sexuales», así como que no medió consentimiento alguno por parte de la víctima. En todo caso, se hace constar que esta última «sufría síntomas de carácter ansioso depresivo, sin que conste acreditado que los mismos se agravaran con motivo de este incidente».

Tras rechazar el recurso del encausado, los magistrados de la Audiencia concluyen que «realizou un contacto corporal non consentido coa rapaza cun ben nidio signicado sexual (...) con independencia de que se tratase dun tocamento fugaz, puntual ou rápido». En este punto, y frente a lo mantenido por el empresario, la resolución recoge que la declaración de la víctima resultó «persistente na incriminación e con ausencia de posibles móbiles espurios en función das relacións anteriores -inexistentes- co agora apelante ou doutras razóns». La Audiencia hace suyas las afirmaciones de la jueza que firmó la primera sentencia condenatoria al señalar que «non pode terse por móbil espurio o feito de que reclamase a indemnización a que puidese ter dereito».

A este respecto, se incide en que «non é menos sabido que calquera móbil ou motivo espurio presuntamente determinante dun resentimento, inimizade ou vinganza que aconselle prudencia e cautela á hora de avaliación do testemuño da vítima debe nacer de situacións alleas ás que orixinan os propios feitos xulgados, pois iría contra a natureza dos sentimentos esixir a calquera vítima a solidariedade ou indiferenza respecto das persoas causantes do prexuízo».

En este caso concreto se insiste en que la menor «foi ben nidia, contundente e persistente no seu testemuño incriminatorio contra o agora apelante: este pediulle que saíse do interior da nave onde estaba a traballar para el, empezou a dicirlle que era atractiva -que tiña un bo corpo e un bo cu- e que a quería para el, e deulle coa palma da man no cu».

Los magistrados también tiene muy presente que, tras ocurrir estos hecho, la joven se puso en contacto por WhatsApp con su pareja de entonces «para comunicarlle que lle tiña que contar algo importante». Este, durante la vista oral, «como a súa entón parella xa lle comentara certas miradas e xestos que lle facía o acusado, chegara a preguntarlle se a violara». Y, de igual modo, contaron con el testimonio de la madre de la víctima, quien la acompañó a presentar la denuncia, así como el de dos compañeros de trabajo.