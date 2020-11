Feijoo reclama que todos los altos cargos públicos se congelen el sueldo

0

18/11/2020 12:40 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, considera que los responsables públicos deben enviar «unha mensaxe» a la ciudadanía en un momento de dificultad, optando por no subirse los sueldos el año próximo, al contrario de lo previsto por la Diputación de Pontevedra.

El lunes el Gobierno gallego ya aprobó la congelación salarial para los miembros de su ejecutivo, medida que también tomó el martes el Parlamento de Galicia, que tampoco actualizará el año próximo el dinero que perciben sus 75 diputados. Este miércoles ha sido el Gobierno central el que ha rectificado su propio proyecto de presupuestos y ha decidido congelar el sueldo del presidente, de los vicepresidentes y de los ministros.

«Os gobernos temos que mandar unha mensaxe aos que están no paro, nun ERE ou nun ERTE, e o mínimo que podemos facer, máis cando o IPC vai estar estable, é non incrementar a débeda pública cos salarios dos gobernos. Paréceme moi ben que rectifiquen e conxelen os salarios do Goberno central», ha valorado Feijoo, que abogó por que esa decisión se extienda a todos los ámbitos de la representación política. «Espero que todos os alcaldes, presidentes, presidentes de deputacións... conxelen os seus salarios. Non creo que sexa unha gran cuestión, senon simplemente sentido común (...) O mínimo é conxelar os salarios», aseveró este miércoles en declaraciones a los medios mientras participaba en un acto con representantes del sector primario.

El mandatario gallego también ha asegurado que no habrá subidas de impuestos autonómicos el próximo año, y que los presupuestos gallegos que presentará este viernes «consolidan» la rebaja de tasas de los últimos años. «La Xunta de Galicia no va a subir ningún impuesto a ningún ciudadano gallego durante el próximo año 2021», ha insistido, criticando que los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 sí incluyan incrementos impositivos, entre los que ha destacado las subidas al diésel y los seguros.