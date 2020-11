El ADIF promociona el AVE gallego con los tiempos comprometidos en el 2018

0

La inauguración del tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería hace tres semanas fue un hito en la historia ferroviaria de Galicia, pero también supuso una cierta decepción al no cumplirse en la mayoría de los casos las previsiones de tiempos de viaje comprometidas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su encuentro de trabajo con el presidente Feijoo en octubre del 2018. Esos tiempos incumplidos figuran en el vídeo promocional del AVE a Galicia, que se mostró en el acto de inauguración celebrado en la nueva estación de Sanabria -aún no abierta a los viajeros- el pasado 26 de octubre. Por poner dos ejemplos: Ourense no está a tres horas y media de Madrid como se precisó en aquella visita, sino que el viaje se acerca a las cuatro (tres horas y 57 minutos). Lo mismo sucede con Santiago, que con la apertura del nuevo tramo iba a estar a cuatro horas y cuarto: el mejor tiempo sitúa a los santiagueses en Madrid después de cuatro horas y 37 minutos.

En aquel cálculo inicial no se tuvo en cuenta el efecto que iban a tener las obras en los tiempos de viaje. Y es lo que explica el desfase. Los registros que aporta ese vídeo para el 2021, cuando se ponga la línea en servicio al completo -en realidad ese es el objetivo promocional-, también son los que prometió Ábalos en aquella reunión con Feijoo. Así que el Ministerio de Transportes aprovecha para fidelizarlos ante audiencias que van más allá del territorio gallego, pues desde hace unos días el vídeo encabeza la web de ADIF Alta Velocidad.

En cualquier caso, es una buena noticia para todos que oficialmente se confirmen los tiempos de viaje de cara a la apertura definitiva del nuevo acceso ferroviario central sin la variante de Ourense, pues hasta el momento solo figuraban en unas tablas entregadas a los periodistas en la rueda de prensa posterior a aquella reunión con el presidente de la Xunta.

En ese régimen horario Ourense estaría a solo dos horas y cuarto de Madrid. El resto de las ciudades quedarían así: Santiago, 2.50 horas; Pontevedra, 3.10; Vigo, 3.20; A Coruña, 3.15; Ferrol, 4.45; y Lugo, 3.49 horas.

El vídeo representa a una serie de estudiantes, familias y hombres de negocios que se dirigen a Galicia en un tren de alta velocidad. Pero lo virtual de ese viaje -en la actualidad es imposible realizar el trayecto en un tren AVE- también se refleja en las imágenes aéreas en las que un convoy circula por infraestructuras de la línea que aún siguen en la última fase de las obras, como el viaducto de Teixeiras o los túneles de Prado.

Un tren virtual

Además, se trata de un tren Siemens 103 de los que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. La Voz se puso en contacto con el ADIF para confirmar que el paso del convoy por el tramo aún en obras de la línea gallega era una recreación, pues el proceso de electrificación aún no se ha completado y el tren que sale en el vídeo es exclusivamente eléctrico. Fuentes del administrador ferroviario confirmaron que se trata de «una recreación», «un efecto infográfico».

No obstante, el vídeo es una buena promoción turística de Galicia. En él aparecen muchos de sus atractivos, como las áreas naturales protegidas de Os Ancares o de O Caurel, playas como la de Lóngora (Barreiros, Lugo), de la que se dice que es la más cálida de Galicia. Y, por supuesto, la catedral de Santiago, en vísperas de un Xacobeo devaluado por la pandemia.