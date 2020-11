El pueblo leonés que quiere ser gallego precisa una ley orgánica por mayoría absoluta en Cortes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

santiago / la voz 17/11/2020 05:00 h

La Constitución ha acudido al rescate diplomático de la Xunta, que se remite a su artículo 141 para eludir cualquier pronunciamiento sobre el conflicto de lindes administrativos que ha planteado la localidad leonesa de Fuente de Oliva, que quiere abandonar el municipio de Balboa y la comunidad de Castilla y León para incorporarse al Concello de Cervantes y, por tanto, a Galicia. Según la Carta Magna, «cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica», lo que implica una mayoría absoluta que se cobra muy cara en estos tiempos.

Pero esa solo sería la coronación de un largo y complejo proceso con el que han amagado sin dar otras aldeas y hasta municipios enteros incómodos en su encaje local, provincial o autonómico, movidos siempre por una sensación de abandono por parte de las autoridades que se retroalimenta por su situación geográfica, siempre perimetral con respecto a los centros de poder. De hecho, la pequeña aldea ubicada a 1.200 metros de altura está a una hora escasa de la capital lucense y a dos largas de Santiago, mientras que León y Valladolid están a casi dos y tres horas, respectivamente. De ese tiempo de distancia en coche, una parte hay que dedicarla a recorrer el camino sin asfaltar «triturado con baches, grietas y barrizales, maleza superando las cunetas y árboles caídos», tal como describe Fernando Cerezales en su misiva, que llegó a San Caetano hace unos días, probablemente con más retraso del ordinario, porque la falta de servicios básicos es otro lastre de una aldea ejemplar para explicar el fenómeno de la España despoblada.

Y de eso va la reclamación auspiciada por el pedáneo de Fuente de Oliva, uno de los lugares bercianos en los que se habla gallego, que ha planteado formalmente la solicitud para integrarse en Galicia a las autoridades locales, provinciales y a las respectivas consejerías autonómicas. Pero es al Gobierno de España al que deben seducir, porque cualquier movimiento de marcos provinciales acaba siempre en Madrid, incluso antes de la redacción de la ley orgánica, porque si no hay mayoría en el pleno municipal los promotores podrían forzar la decisión a través de un referendo entre los vecinos del municipio (290), lo que también precisaría el visto bueno del Ejecutivo central, además de la supervisión de los consejos consultivos de ambas comunidades.

Más peticiones similares

La frontera entre Galicia y Castilla y León ya ha generado reivindicaciones similares a ambos lados (Porto, en Zamora, o Pradorramisquedo en Ourense) logrando alguna reacción tibia y medidas que no solucionaron los problemas de fondo. De momento, el Gobierno de Fernández Mañueco (PP, en coalición con Cs) guarda silencio.

«Seriamos unha esquina para Galicia, como somos para León»

suso varela

al alcalde de Balboa, Juan José López Peña, no le ha cogido por sorpresa que los vecinos de Fuente de Oliva se hartasen de las promesas de las Administraciones castellano leonesas y quieran pasar a Galicia. «Teñen todo o seu dereito, pero quizais habería que buscar doutro xeito a xusta reivindicación que teñen coa estrada», apunta. El regidor, ahora del PP y antes de Coalición por el Bierzo, lamenta que su concello, que no supera los 290 habitantes, apenas tiene un presupuesto anual de 200.000 euros para 18 núcleos de población: «Co pago en nóminas e seguros e gastos fixos, xa non nos queda nada», dice.

Por este motivo afirma que el protagonismo de la gestión de los servicios a los vecinos «debería estar nos concellos, o resto de administracións terían que estar para lexislar e asesorar, pero somos os concellos os que temos que ter os cartos para que funcione un municipio, porque ata o peor alcalde quere o mellor para o seu pobo». El regidor reconoce que la toma de decisiones que afecta a municipios que están lejos de los centros de poder acaba pasando factura a vecinos como los de Fuente de Oliva. «Castela e León é unha comunidade moi grande, con problemas moi diversos, mentres que por exemplo en Galicia os problemas son máis homoxéneos e hai unha maior sensibilidade polo rural da que hai en Castela».

Sobre el conflicto en Fuente de Oliva, cree que con menos de 200.000 euros se podría hacer la ansiada carretera, pero afirma que ellos no pueden asumir ese gasto, pese a que el problema debería estar solucionado hace años.

Cuando se le pregunta a Juan José López por la reivindicación de los vecinos de irse de León e integrarse en Lugo ya no lo ve tan claro: «Aquí as fronteiras son virtuais pero a nivel técnico e administrativo xa non é tan fácil. Por exemplo, os veciños de Fuente de Oliva pasarían a ser de Cervantes, cuxa capitalidade, onde está o colexio e o centro médico, queda moi lonxe, ao mellor a case unha hora, mentres que Vega de Valcarce está a 20 minutos».

El alcalde de Balboa cree que «se todo estivera ben, como tería que estar, xa non habería guerras territoriais, porque iso son perdas de tempo». Y aunque señala que hace años se pensó en la opción de marcharse de León, afirma que «ao final seriamos unha esquina para Galicia como somos agora unha esquina para León. Do que se teñen que preocupar é de que as cousas funcionen ben no rural, porque somos os que damos de comer. Habería que facer unha copia de seguridade das aldeas». Por eso espera que la reclamación de los vecinos de Fuente de Oliva sea tenida en cuenta en la Diputación de León y en la Junta. «Se eu estivera na mesma situación que eles, faría o mesmo, é lóxica a súa petición de que lles fagan unha pista. Creo que é un exemplo de que se necesitan consensos entre partidos, porque só así se saca adiante un país, unha comunidade ou un concello», dice.