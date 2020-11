Infraestructuras pide al Gobierno que «reforce e extreme» la prevención dentro del transporte público

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 17/11/2020 18:11 h

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, envió esta semana una carta al delgado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para advertir sobre la «severa e profunda preocupación» de la Xunta con las medidas de prevención adoptadas en el interior de los medios de transporte públicos. Vázquez extiende las críticas y denuncias de los usuarios de trenes y autobuses para solicitar que se adopten «as medidas necesarias para reforzar e extremar a vixilancia no cumprimento estrito das medidas encamiñadas a garantir unha mobilidade segura».

En el escrito, la conselleira recuerda que la Xunta reguló el pasado día 9 las condiciones de capacidad de los vehículos y embarcaciones que realicen servicios colectivos de transporte de viajeros de su competencia. En la orden se especifica que los medios que tengan autorizadas plazas de pie se procure que los usuarios mantengan entre sí la máxima distancia posible, limitando la ocupación a una sexta parte de las plazas de pie. «Na Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recibimos nos últimos días numerosas queixas relativas ao incumprimento da restrición do aforo no transporte público urbano, que é precisamente, o soporte con maior número de prazas de pé», advierte sobre las quejas que, fundamentalmente, son relativas al incumplimiento de estas medidas en los autobuses urbanos de Vigo y A Coruña. «Este é un asunto que xera unha severa e profunda preocupación no Goberno Galego polos riscos que pode implicar para a saúde», continúa Vázquez.

En este punto, la Dirección Xeral de Mobilidade subraya que corresponde a la Delegación del Gobierno, a través de la Guardia Civil y las Policías Locales, velar y vigilar por el cumplmiento de las medidas necesarias en prevención sanitaria.

La conselleira de Infraestructuras e Mobilidade compartió también el «malestar e preocupación cidadán» por el elevado aforo en el transporte por ferrocarril, competencia de la Administración General del Estado, y reiteró aquí su petición de reponer en su totalidad la oferta de servicios previa a la pandemia.