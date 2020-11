50 aulas cerradas por 1.252 casos de covid en los centros educativos de Galicia

0

17/11/2020 17:27 h

Los centros educativos gallegos registran un total de 1.252 positivos por coronavirus entre su alumnado y sus trabajadores, según los datos proporcionados este martes por el Sergas y referidos a la jornada anterior. Son un 3,5 % menos que hace justo una semana, cuando se contabilizaban 1.298 (46 casos más). El número de aulas cerradas también ha bajado, aunque de manera más marcada, en estos últimos siete días. Así, frente a las 70 clases del martes pasado, ahora están clausuradas 50. El número de centros afectados es similar y alcanza los 580 repartidos por toda la comunidad, de los que 39 son centros de atención a pequeños de cero a tres años.

El brote que afectó al colegio vigués Santiago Apóstol, que hace dos semanas llevó a poner en cuarentena a más 200 alumnos y llegó a provocar el cierre de una decena de aulas, ha remitido. Los niños han comenzado a volver a clase y en el listado de Sanidade ya no figura ninguna clase sin actividad, pese a que aún se contabilizan 13 positivos. No sucede lo mismo en el CEIP Fogar, de Carballo. El brote sufrido en este centro no ha remitido y hace que registre 40 casos positivos y que se mantengan cerradas nueve aulas.

Por áreas sanitarias, el mayor número de personas infectadas se da en el área de Vigo, con 346 casos en 145 centros. Hay cerradas diez clases.

El área sanitaria de A Coruña suma 267 casos en 113 centros, lo que ha llevado a clausurar 17 aulas.

En el área de Lugo hay 197 infectados repartidos por 78 centros. Hay siete aulas cerradas y se mantiene sin actividad un centro completo, la Escola Infantil Golfiños de la ciudad de Lugo.

El área de Pontevedra registra 149 casos en 83 centros y están cerradas tres aulas.

En el área de Santiago, los positivos ascienden a 111 y afectan a 63 centros, manteniendo clausuradas nueve aulas.

El área sanitaria de Ourense contabiliza 99 casos de infección por covid-19 en 52 centros, y están cerradas dos clases.

En el área de Ferrol hay 83 positivos en 46 centros, y se han clausurado dos clases.