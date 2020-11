«El Xacobeo también es Marca España»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

madrid 15/11/2020 05:00 h

Fernando Valdés Verelst fue nombrado este julio secretario de Estado de Turismo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, entregaba a este madrileño del 76 el timón de un sector fundamental para la economía española y uno de los más castigados por la pandemia. Con el Xacobeo ya a la vuelta de la esquina, llega mañana a Santiago para mantener una reunión a tres con el vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda y el alcalde de la capital gallega, Xosé Antonio Sánchez Bugallo.

—¿Qué espera de ese encuentro?

—El año Santo se está acercando definitivamente y, ya hay un interés, manifestado por la Consellería y por el vicepresidente Rueda, para reforzar los protocolos de seguridad de todo el Camino. Es algo muy importante. También esperamos cerrar la convocatoria del grupo de trabajo del Xacobeo, del que forman parte las otras comunidades por las que pasa la ruta, o medidas adicionales de colaboración, inversión y financiación del Estado en colaboración con la Xunta para hacer del Xacobeo 2021 un evento excepcional.

—Ya que saca el tema del dinero, en la Xunta se quejan de que los Presupuestos no recogen medidas específicas para el Xacobeo más allá de reformas en tramos del camino heredadas de Rajoy.

—Lo que sí que hay, y esto no es una herencia histórica sino una cooperación honesta entre las tres administraciones, es el plan de sostenibilidad de Santiago. Ahí sí hay un compromiso presupuestario, singular, inequívoco y asociado a los Presupuestos. Un proyecto de tres millones compartido con Alcaldía de Santiago y con la Xunta. Otros elementos son las subvenciones que se van a dar a la Asociación de Municipios del Camino, y también a la ONCE para un desarrollo concreto para las personas con discapacidad para el Camino. También vamos a habilitar una línea excepcional pensada para mejorar la concepción del producto turístico. Alguien podría pensar que no lo necesita algo como el Xacobeo, en el último recibió incluso 30.000 visitantes en un día; si se aprueban los Presupuestos del 2021, podremos negociar y desarrollar con alcaldía y Xunta. En términos de promoción, el Gobierno no ha obviado responsabilidades.

—Existe un buen entendimiento entre la Xunta y la Moncloa por Alcoa, pero muy deficiente con el Xacobeo.

—Habría que preguntarles a ellos. Nosotros somos muy conscientes de lo que significa el Xacobeo, no solo para Galicia, sino para el conjunto de España. En términos turísticos, es una de esas marcas España.

—¿Qué perspectivas hay en el sector tras el anuncio de una vacuna para la primavera?

—Sin duda cambia el calendario. Nos da por lo menos un marco temporal, nos ha sacado del agotamiento pandémico, permite colocarnos en un escenario temporal diferente pensando que a partir de la Semana Santa podemos empezar a pensar a recuperar cierta normalidad. Vamos a defender un Xacobeo pleno de facultades. Necesitamos que se cumplan estos buenos augurios.

—¿Usted ha hecho alguna vez el Camino?

—Dos, en bicicleta. Una primera de Burgos a Astorga, y una segunda de León a Santiago. He sido peregrino y los recuerdos son fabulosos. La primera, con mi padre. Yo era jovencito, no debía tener más de 16 años. La segunda, con un grupo de amigos. La primera dormíamos en hoteles y la segunda donde podíamos. La recuerdo con muchísimo cariño, aunque era horrible la subida del Cebreiro. Me quedé en Santiago cuatro noches que recuerdo también con muchísimo cariño.

—¿Y cree que existe la turismofobia?

—La condensación de tanto turista internacional creo que sí tensiona, sobre todo en una ciudad como Santiago. Uno de los objetivos del plan de sostenibilidad es que quien llegue a Santiago no solo abrace al santo y se marche, que entienda que esa ciudad tiene mucho por ofrecer. Sostenibilidad no solo medioambiental, también sostenibilidad habitacional. Que el turismo no genere tensiones en nuestros destinos.

—El otro plan de sostenibilidad en Galicia es en la Ribeira Sacra.

—Queremos ponerla en valor siempre preservando los valores de sostenibilidad.

—Al fin baja el IVA de las mascarillas, otros países europeos bajaron también el del turismo.

—Está encima de la mesa. Medidas de esta naturaleza no se descartan, pero tienen que adaptarse a ciertos momentos, y en el actual no siempre es fácil.