El parador de Muxía, la gran promesa del Prestige, capea el temporal del covid-19

0

La Voz de Galicia Patricia blanco

carballo / la voz 14/11/2020 05:00 h

Hubo que esperar 17 años para ver convertida en realidad la gran promesa para la Costa da Morte tras el desastre ecológico del Prestige, tragedia de la que esta semana se cumplen 18 años. El Parador Costa da Morte, en Lourido (Muxía), abrió sus puertas el pasado 25 de junio, sumando a todas las vicisitudes anteriores la declaración de un estado de alarma a causa del covid-19 justo unos días antes de la fecha de apertura inicial, que iba a ser el 4 de abril.

Funcionando solo con turismo nacional, el alojamiento inició su andadura en junio con un lleno absoluto y las mejores previsiones para el verano, superando las expectativas. Esos cálculos se cumplieron y el estío fue «magnífico». «Prácticamente de completo total», dice el director del complejo, el fisterrán Julio César Castro Marcote. Habla de un 100 % en julio y agosto, y hasta de un 98 % en septiembre. No obstante, de ahí en adelante, el coronavirus ha tenido un fuerte impacto en el parador.

«Se estivésemos nunha situación normal, seguirían aquelas boísimas previsións, pero cos confinamentos e peches perimetrais, primeiro de Madrid e logo das cidades galegas, esas previsións caeron a menos da metade», apunta Castro. Da cifras: empezaron octubre con un 85 % de ocupación, y acabaron con un 43 %; noviembre lo iniciaron con algo más de un 60 % y están ahora en menos de un 30 %. Más de 900 habitaciones canceladas en el pasado mes y unas 500 este. Para diciembre las reservas rondan en estos momentos el 40 %, pero el director del parador cree que, si la situación no cambia, si los cierres se mantienen, acabará pasando lo mismo. Explica que trabajan con un porcentaje muy alto de clientes madrileños: en los meses de julio a septiembre fueron el 49 %, frente al 23 % de gallegos. De momento, por la situación sanitaria, no han podido trabajar con extranjeros, aunque le consta el interés de muchos turoperadores por iniciar estas estancias en cuanto sea posible.

Castro Marcote, que vivió desde pequeño el sector hostelero en el ya más que centenario negocio familiar, Casa Lestón (en Fisterra), ha estado al frente anteriormente de los paradores de Vilalba, Monforte, Santo Estevo de Ribas de Sil y Hostal dos Reis Católicos. Esperaba este destino en Muxía: «Son de aquí, coñezo esta terra, sei os valores que ten, e sei que o futuro vai ser bo, se esta pandemia nos deixa». Cerrarán unos meses, en la temporada baja, y confía en que la reapertura, antes de Semana Santa, se haga en unas condiciones «máis normais». La demanda es alta: «Un hotel non fai destino, pero axuda. Se este destino, a Costa da Morte, non tivese a espectacularidade e os recursos que ten, o parador non tería este éxito».

El parador guarda el alma de la Costa da Morte. Es un homenaje a la tierra que lo impregna todo: las 63 habitaciones en plantas con nombres de rías y vistas al Atlántico; la decoración; el diseño; la gastronomía... Alfonso Penela diseñó este complejo en terrazas sobre la ladera del monte. De algo triste aquel noviembre del 2002 nació «algo feliz», dice Castro. Feliz para los vecinos de la comarca, porque él está convencido de que impulsará el destino en próximos años; feliz para los trabajadores, que llegaron a ser 55 en temporada alta; y feliz para los clientes: muchos descubrieron por vez primera esta comarca única. «O boca a boca está funcionando», apunta. Ahora capean el temporal del covid-19.

Tres fechas

13 noviembre 2002

Se da aviso del petrolero frente a la costa gallega: Este día marcó el inicio del desastre que tiñó Galicia de negro. Esta semana se cumplen 18 años.

25 de junio 2020

Abre el Parador Costa da Morte, en Lourido, Muxía: Dieciocho años después del chapapote. El estado de alarma retrasó la fecha inicial: 4 de abril.

Octubre y noviembre 2020

Más de 1.400 cancelaciones en estos dos meses: El impacto de los cierres perimetrales de Madrid y de las ciudades gallegas llega a Muxía.