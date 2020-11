Jácome ya hace planes hasta el 2023 ante la falta de acuerdo para su relevo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. ascón

ourense / la voz 14/11/2020 05:00 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, convocó el pasado día 6 de octubre a los grupos de la oposición para abordar medidas de apoyo al sector hostelero, pero solo asistió el BNG. El resto de los partidos rechazaron la invitación para no dar carta de naturaleza al microgobierno de Jácome, que gestiona la ciudad con el único apoyo de otros dos concejales en una corporación que tiene 27 miembros. El caso es que el tiempo pasa y, ante la falta de acuerdo para impulsar una moción de censura, el alcalde tiene vía libre para seguir al frente del Ayuntamiento y ya hace planes a largo plazo, incluso con vistas al año 2023.

La ausencia de una alternativa a la situación actual parece haber sido asumida también por la oposición. De hecho, este jueves Jácome convocó a los líderes de los grupos políticos para abordar de nuevo posibles medidas de apoyo al sector hostelero. Al contrario de lo que ocurrió en octubre, esta vez ninguno faltó a la cita. Además, PSOE y PP -cuyo acuerdo sería imprescindible para impulsar con éxito una moción de censura- convocaron sendas ruedas de prensa para hacer sus propuestas en ese ámbito concreto. Los populares se ofrecieron incluso a apoyar con sus votos la renovación de una modificación presupuestaria el año que viene. Es decir, que asumen que para entonces Jácome seguirá en el cargo. Desde el PSOE recuerdan, por su parte, que el pasado día 5 llevaron su propuesta de moción de censura a una notaría y dicen que ahora ya no depende de ellos.

En este contexto, no es de extrañar que el alcalde se muestre confiado en su continuidad en el cargo. Así lo demostró esta misma semana presentando el anteproyecto de un parque, que sería el más grande de la ciudad y que incluiría un aparcamiento subterráneo y una piscina pública. Según dijo, las obras estarían listas en el año 2023, cuando deben celebrarse las próximas elecciones municipales. Hay que recordar que tras la ruptura de la coalición con el PP Jácome ha heredado un Concello saneado desde el punto de vista económico y con unos presupuestos actualizados (algo que no ocurría desde el 2014).

Más obras en el horizonte

De hecho, en las últimas semanas, la Junta de Gobierno Local, que se celebra con el cuórum mínimo legal, ha aprobado un buen número de obras. Solo en la de esta semana, Jácome dio luz verde a los expedientes de contratación de cinco mejoras en calles, aceras y paseos fluviales que suman una inversión total de 1,5 millones de euros. La semana pasada fueron otras cuatro obras, que suponen unos 600.000 euros más.

Aunque esos proyectos nacieron de la vieja coalición con el PP, o incluso de antes, lo cierto es que quien está ahora al frente del Concello de Ourense es un gobierno en minoría liderado por Gonzalo Pérez Jácome. Él será, por lo tanto, quien inaugure esas obras. Y quien pueda lucirse con ellas ante un electorado que lleva años acostumbrado a que, si se mueve una piedra en Ourense, es porque se trata de un proyecto de la Xunta de Galicia, no del Concello.

En los últimos años, especialmente durante el último mandato, las inversiones municipales en infraestructuras fueron muy escasas. Todo lo que se haga de ahora en adelante, aunque sea poco, parecerá mucho en comparación con lo anterior. Y Jácome siempre podrá culpar a PP y PSOE de no poder hacer aún más por dejarlo en minoría sin ofrecer una alternativa de gobernabilidad para la ciudad.

Como un partido de fútbol

Cuando esta semana presentó el nuevo parque que pretende tener terminado para el año 2023, a Jácome le preguntaron si, por lo tanto, no temía ya una moción de censura en su contra. «Esto es como cuando estás jugando un partido de fútbol de clasificación y no dependes de ti, dependes de otro partido que se juega en otro lado. Entonces, tú no te puedes preocupar del otro partido, tienes que jugar el tuyo a tope», dijo el alcalde, que aseguró que las posibles negociaciones de la oposición no afectarán a su trabajo diario ni a sus planes de futuro.